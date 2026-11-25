Një video tregon një skiator teksa shkakton një ortek pranë Red Mountain Pass, në Kolorado, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjatë fundjavës, në rajon u shënuan disa ortekë, njoftoi Qendra e Informacionit për Ortekët në Kolorado. Këto ngjarje kanë shtuar shqetësimet rreth qëndrueshmërisë së dëborës në zonën malore.
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Ky episod ndodh në një periudhë kur aktiviteti njerëzor ka shkaktuar disa ortekë në zonë, mes tyre edhe disa nga më të mëdhenjtë e këtij dimri deri tani.
Sipas autoriteteve, reshjet e fundit të dëborës dhe erërat e forta kanë formuar në sipërfaqe shtresa të trasha e të ngjeshura, mbi një bazë më të dobët dhe të paqëndrueshme.
Një formacion i tillë bën që çarjet të përhapen në distanca të mëdha. Kështu, shkëputja e dëborës në një pikë mund të vërë në lëvizje ortekë në sipërfaqe të gjera dhe të prekë edhe shpatet përreth.
Ekspertët paralajmërojnë se shtresat e paqëndrueshme po rrisin rrezikun në malet e Kolorados dhe mund të krijojnë ortekë të mëdhenj, me pasoja veçanërisht shkatërruese. Skiatorëve dhe vizitorëve u kërkohet të tregojnë kujdes të shtuar.