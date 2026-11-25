Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Europian, vlerësoi përparimin e Shqipërisë drejt integrimit në BE, duke e përshkruar ritmin e saj në rrugën drejt anëtarësimit si mbresëlënës.
Duke folur në samitin BE-Ballkani Perëndimor, ajo e cilësoi zgjerimin si domosdoshmëri strategjike për Europën. Von der Leyen vuri në dukje se vendet e rajonit po përfitojnë konkretisht edhe para anëtarësimit, falë Planit të Rritjes dhe afrimit gradual me tregun e përbashkët europian.
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“Zgjerimi është një nevojë strategjike për Europën dhe momentumi i tanishëm është i prekshëm. Negociatat që po zhvillojmë na vendosin në rrugën e hapjes dhe mbylljes së më shumë se 100 kapitujve gjatë këtij viti. Ky është një përparim i jashtëzakonshëm, i arritur në një çast vendimtar.
Siç e përmendët edhe ju, bota rreth nesh po ndryshon me shpejtësi. Një Europë më e fortë dhe më e bashkuar do të jetë më e aftë t’u përgjigjet sfidave. Duhet ta përdorim këtë momentum për të avancuar drejt anëtarësimit, gjë që kërkon përkushtim nga të dyja palët.
Po shohim hapa përpara që japin shpresë. Mali i Zi po i afrohet fundit të negociatave për anëtarësim, ndërsa Shqipëria po ecën drejt synimit me ritëm mbresëlënës. Në fillim të këtij muaji paraqitëm udhërrëfyesit për të dy vendet, ku janë përcaktuar përparësitë dhe etapat e qarta të punës së ardhshme. Duam që edhe vendet e tjera të ndjekin të njëjtën rrugë.
Ndërkohë, po bëjmë përgatitjet edhe brenda Bashkimit. Kemi analizuar ndikimin që do të ketë zgjerimi te institucionet, politikat dhe buxheti ynë, pasi ai duhet të jetë i suksesshëm si për anëtarët e sotëm, ashtu edhe për ata të ardhshëm.
Mendoj se nuk duhet të presim anëtarësimin për t’i afruar më shumë qytetarët dhe ekonomitë tona. Kjo është arsyeja pse kemi integrimin gradual dhe Planin e Rritjes: duam që vendet e Ballkanit Perëndimor të marrin më herët më shumë përfitime nga tregu ynë i vetëm.
Për këtë qëllim po hapim disa sektorë, ndërsa vendet e rajonit ndërmarrin reforma për të garantuar kushte të barabarta konkurrimi. Bashkimi Europian i mbështet këto reforma me financim, dhe rezultatet kanë nisur të duken.
Tashmë, katër partnerë të Ballkanit Perëndimor janë pjesë e SEPA-s, Zonës së Vetme të Pagesave në Euro, e cila mundëson transferta parash më të shpejta dhe me kosto më të ulët.
Po përparon edhe nisma “Roam Like at Home”. Muajin e kaluar nisën negociatat për këtë çështje me Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën. Këto janë përfitime të prekshme për qytetarët, të arritura para anëtarësimit.
Synojmë të bëjmë më shumë. Në fillim të vitit të ardhshëm do të hapim dialogë për integrimin gradual me secilin partner, duke i përshtatur sipas nevojave të tij. Qëllimi është të gjenden mundësi të tjera për çdo vend brenda tregut tonë të vetëm.
Integrimi më i thellë ecën së bashku me reformat, dhe kjo më çon te Plani i Rritjes.
Gjatë këtij viti, zbatimi i planit ka marrë hov. Para një viti, partnerët kishin realizuar 38% të hapave të reformave të planifikuara. Tani, kjo përqindje është rritur në 63%.
Këto reforma sjellin ndryshime konkrete dhe do të mundësojnë që Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut të marrin edhe 338 milionë euro gjatë javëve në vijim.
Një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij procesi është afrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor me njëra-tjetrën, ku gjithashtu po shënohet përparim.
Shkëmbimet tregtare mes vendeve të rajonit janë rritur ndjeshëm, ndërsa kualifikimet po njihen më gjerësisht përtej kufijve. Roaming-u rajonal ndihmon njerëzit të mbajnë lidhjet me njëri-tjetrin, kurse korridoret e gjelbra përshpejtojnë tregtinë.
Gjithë këto zhvillime dëshmojnë rëndësinë e bashkëpunimit rajonal. Në fund, suksesi i zgjerimit do të vlerësohet nga ndikimi i tij në jetën e njerëzve: mundësi më të shumta për të rinjtë, më shumë biznese që mund të rriten e të tregtojnë përtej kufijve dhe besim më i madh te e ardhmja”, u shpreh Von der Leyen.