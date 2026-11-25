Federata e Futbollit e Maqedonisë së Veriut njoftoi se ka rënë dakord me Goce Sedloskin për përfundimin e bashkëpunimit. Kështu, 52-vjeçari nuk është më përzgjedhës i përfaqësueses.
Mandati i tij zgjati 11 muaj dhe u shoqërua me rezultate të dobëta. Në dhjetë ndeshjet e luajtura nën drejtimin e Sedloskit, Maqedonia e Veriut nuk fitoi asnjëherë: pësoi tetë humbje dhe barazoi dy herë, me gol-dallim 1:23.
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Në Ligën e Kombeve, skuadra maqedonase humbi të gjashtë takimet e grupit, përballë Zvicrës, Skocisë dhe Sllovenisë.
Sedloski u emërua në post më 22 dhjetor të vitit të kaluar. Debutimi i tij erdhi në mars, në gjysmëfinalen e play-offit kualifikues për Kupën e Botës, ku Danimarka fitoi 4-0 ndaj Maqedonisë së Veriut.
Përfaqësuesja nuk arriti të shënonte për tetë ndeshje radhazi, një tjetër tregues i vështirësive gjatë këtij mandati.
Seria pa gola mori fund në nëntor, kur Elmin Rastoder shënoi si mysafir ndaj Skocisë. Ky ishte edhe goli i vetëm i Maqedonisë së Veriut gjatë kohës së Sedloskit në krye të skuadrës.
Ndeshjen e fundit në stol, trajneri e zhvilloi më 16 nëntor. Në Shkup, Maqedonia e Veriut u mposht 3-0 nga Sllovenia.
Federata bëri të ditur se ndarja u vendos me marrëveshje të dyanshme dhe e falënderoi Sedloskin për angazhimin dhe kontributin e tij në futbollin maqedonas.
Pasardhësi pritet të emërohet para ndeshjeve të marsit kundër Qipros, të cilat janë të rëndësishme për qëndrimin e skuadrës në Ligën B të Ligës së Kombeve.