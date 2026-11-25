Konflikti në Ukrainë vazhdon pa një shenjë konkrete për ndalimin e luftimeve, ndërsa përpjekjet diplomatike për një marrëveshje paqeje ende nuk kanë dhënë rezultat. Sulmet ukrainase me dronë dhe goditjet ruse me raketa vijojnë, duke rritur shqetësimin se tensionet mund të përhapen edhe jashtë kufijve të Ukrainës.
Në këtë kuadër, Polonia po shqyrton mundësinë e vendosjes së një zone ndalim-fluturimi pranë kufirit me Ukrainën. Ndërkohë, gjatë natës, forcat ruse sulmuan disa objekte tregtare në rajonin e Kievit, ku një person humbi jetën.
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Situata është përkeqësuar edhe rreth centralit bërthamor të Zaporizhzhias. Energoatom, kompania shtetërore ukrainase e energjisë bërthamore, bëri të ditur se impianti ka mbetur pa furnizim të jashtëm me energji elektrike pas sulmeve ruse.
Një tjetër vatër tensioni është shfaqur në Libi, pas sulmit të 22 nëntorit ndaj anijeve ruse në portin e Bengazit dhe në ujërat përreth tij. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë Ukraina.
Ushtria libiane njoftoi se dy ushtarakë kanë ndërruar jetë, pasi nuk mundën t’u mbijetonin plagëve të marra gjatë sulmit. Sipas gazetës libiane Al Wasat, forcat e gjeneralit Khalifa Haftar janë të gatshme të ndërmarrin një kundërpërgjigje.
Ngjarja ka krijuar një tjetër burim përplasjeje, ndërsa fuqitë ndërkombëtare kanë shprehur qëndrime të ndryshme për zhvillimet.
Franca ka mbështetur veprimin e Ukrainës, duke deklaruar se Kievi ka ushtruar të drejtën për vetëmbrojtje. Në krahun tjetër, Moska ka përkrahur qëndrimin e Libisë dhe të drejtën e saj për të reaguar pas vdekjes së dy ushtarakëve.
Ndërsa negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë vijojnë, sulmet e fundit dhe përplasja në Bengazi tregojnë se pasojat e konfliktit po ndikojnë gjithnjë e më shumë edhe në marrëdhëniet ndërmjet aktorëve të tjerë ndërkombëtarë.