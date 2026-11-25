Barcelona fitoi 4-1 në transfertë kundër Sabahut, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e pestë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.
Skuadra katalunase e vulosi suksesin me një pjesë të dytë të fuqishme, gjatë së cilës realizoi tri gola.
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Anthony Gordon kaloi Barcelonën në avantazh në minutën e 31-të, duke shfrytëzuar një top të kthyer brenda zonës. Në minutën e 51-të, ai gjeti sërish rrugën e rrjetës dhe e çoi rezultatin në 2-0.
Katër minuta më vonë, Karim Adeyemi shënoi golin e tretë pas pasimit të Alejandro Baldes. Gabriel Jesus e rriti epërsinë në 4-0 në minutën e 60-të, pasi përfitoi nga një top i kthyer prej portierit.
Sabahu ngushtoi shifrat në minutën e 63-të. Joy-Lance Mickels realizoi pas asistimit të Christian Nwachukwu, por goli shërbeu vetëm për të zbutur humbjen e vendasve.
Barcelona pati raste të tjera për të shënuar, ndërsa Adeyemi goditi traversën në minutën e 80-të.
Pas pesë ndeshjesh, Barcelona ka 12 pikë, të grumbulluara nga katër fitore dhe një humbje, dhe vazhdon të renditet në pjesën e sipërme të tabelës.
Sabahu, ndërkohë, ka regjistruar një fitore dhe katër humbje në këtë edicion të Ligës së Kampionëve.