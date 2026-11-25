Italia është përfshirë nga mot i keq, me shira të rrëmbyeshëm, erëra të forta dhe rrezik për dallgë të fuqishme përgjatë bregdetit. Kushtet e vështira pritet të zgjasin të paktën deri të enjten, më 26 nëntor, në orën 14:00.
Në të gjithë rajonin e Kampanias është shpallur alarm portokalli, ndërsa në zonat Alta Irpinia, Sannio dhe Tanagro është dhënë alarm i verdhë. Mbrojtja Civile paralajmëron për mundësi rrëshqitjesh dherash, përmbytjesh dhe paqëndrueshmërie të tjera hidrogjeologjike.
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Në Napoli, autoritetet bashkiake kanë vendosur të mos zhvillohet mësim të enjten në asnjë shkollë, publike apo private, pavarësisht nivelit. Vendimi përfshin edhe mbylljen e parqeve, plazheve publike dhe disa objekteve sportive. Kompleksi historik Maschio Angioino nuk do të jetë i hapur për vizitorët.
Mbyllje janë urdhëruar gjithashtu në ishujt Ischia dhe Procida. Për disa orë, moti i rënduar ndërpreu udhëtimet detare të trageteve të shpejta. Kryetarët e bashkive kanë vendosur që të enjten të qëndrojnë të mbyllura shkollat, parqet, kopshtet publike dhe varrezat.
Në Salerno, si masë parandaluese, nuk do të hapen shkollat publike, private dhe jopublike, si dhe çerdhet e kopshtet për fëmijë.
Në zonën e Dolomiteve, në rajonin e Venetos, është shpallur alarm i verdhë për rrezik ortekësh në qafat malore dhe përgjatë rrugëve në lartësi. Shërbimi meteorologjik rajonal parashikon reshje në zona të gjera, me intensitet mesatar e lokalisht të fortë, sidomos në zonat malore e kodrinore dhe në pjesën verilindore të ultësirës.
Alarmi i verdhë është zgjeruar edhe në Toskanë, ku paralajmërohet rrezik hidrogjeologjik dhe hidraulik në pellgjet e lumenjve Arno, Ombrone Grossetano dhe Reno. Masa do të mbetet në fuqi deri të enjten në orën 16:00.