Prokuroria Themelore Publike në Beograd ka urdhëruar ndalimin e Dragan J. Vuçiçeviqit, pronarit të medias Informer.
Sipas deklarimeve të Prokurorisë për Radion Evropa e Lirë, ai dyshohet për shkaktim paniku dhe trazirash, si edhe për pengim të drejtësisë.
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Vuçiçeviqi pritet të merret në pyetje të enjten, më 26 nëntor. Gjatë marrjes në pyetje, ai do të informohet edhe për kallëzimin penal e ngritur ndaj tij.
Dejan Vukelliq, zëvendëskryeredaktor i Informer-it, kërkoi lirimin e menjëhershëm të pronarit dhe redaktorit të mediumit, duke bërë thirrje që ai të mbrohet në gjendje të lirë.
Duke folur para stacionit policor në Vozhdovac, ku po mbahet Vuçiçeviqi, Vukelliq tha se nuk ekziston asnjë arsye për të dyshuar se ai nuk do të paraqitet para gjykatës për t’u mbrojtur, “pavarësisht akuzave” të ngritura ndaj tij.
Sipas Vukelliqit, Vuçiçeviqi është ndaluar sepse “nuk po i lejohet e drejta për lirinë e shprehjes”.
Vukashin Vuçiçeviq, deputet i Partisë Përparimtare Serbe (SNS) dhe i biri i pronarit të Informer-it, e cilësoi akuzën ndaj babait të tij si “persekutim të pastër politik”.
Mbështetje nga deputetët e grupit “Serbia Fiton”
Gjatë një seance në Kuvend, Aleksandar Vuçiç, kreu i grupit parlamentar opozitar të SNS-së dhe ish-president i Serbisë, deklaroi se Vuçiçeviqi është arrestuar “vetëm për shkak të punës së tij si gazetar”.
Kur Vuçiç bëri të ditur arrestimin, deputetët e Listës Studentore, e cila fitoi zgjedhjet e tetorit, reaguan me duartrokitje.
“Kjo më mjafton për të kuptuar se me çfarë idiotësh kemi të bëjmë”, u shpreh Vuçiç.
Ai njoftoi gjithashtu se deputetë të grupit “Serbia Fiton” kishin shkuar në stacionin policor në Vozhdovac për t’i dhënë mbështetje pronarit të arrestuar të Informer-it.
Pas fjalimit të tij në Kuvend, Vuçiç u largua edhe vetë nga seanca.
Profili i Dragan J. Vuçiçeviqit
Dragan J. Vuçiçeviqi është pronar dhe drejtues i televizionit privat kabllor Informer, i cili nisi transmetimet në maj të vitit 2023. Televizioni kontrollohet nga kompania Insajder Tim, themelues dhe aksionari kryesor i së cilës është Vuçiçeviqi.
Në vitin 2025, kompania raportoi të ardhura prej 12.6 milionë eurosh, shifër që ishte një të katërtën më e lartë se një vit më parë.
Gjatë protestave antiqeveritare të zhvilluara nën drejtimin e studentëve, para televizionit Informer dhe tabloidit që mban të njëjtin emër u organizuan disa tubime. Në njërin prej tyre u firmos edhe një peticion për ndalimin e veprimtarisë së Informer-it.
Për programet e këtij televizioni janë paraqitur prej vitesh ankesa pranë Trupit Rregullator për Media Elektronike (REM). Pas zgjedhjeve, më 27 tetor, u dorëzua edhe një nismë për hapjen e procedurës që mund të çojë në revokimin e licencës së transmetimit të TV Informer.
Nisma u mbështet nga 33 shoqata mediale, organizata të shoqërisë civile, profesorë dhe studiues të gazetarisë e shkencave sociale nga universitetet e Beogradit, Novi Sadit dhe Nishit.
Mes arsyeve të renditura në nismë janë përmendur shkeljet e vazhdueshme të ligjeve për mediat dhe të etikës profesionale, fushatat kundër personave me qëndrime të ndryshme dhe propaganda në favor të pushtetit në largim.
Sipas nismës, TV Informer “që nga themelimi është profilizuar si instrument propagandistik” i SNS-së së Vuçiqit. Po aty thuhet se ky televizion “është i pari sa i përket shkeljes së rregullave të etikës, përhapjes së dezinformatave, gjuhës së urrejtjes dhe fushatave kundër personave që mendojnë ndryshe”.
Licenca e Informer-it nuk është revokuar deri tani, ndërsa REM-i i ka vendosur këtij televizioni disa masa ndëshkuese dhe sanksione.
Pas zgjedhjeve parlamentare të 25 tetorit, në të cilat SNS-ja humbi pushtetin, këshilli i REM-it nisi shqyrtimin e procedurave ndaj disa televizioneve. Këto procedura lidhen me pretendimet për shkelje të ligjeve mediatike gjatë fushatës zgjedhore.
Deri tani, numri më i madh i ankesave i është drejtuar përmbajtjes programore të TV Informer-it, i cili konsiderohet i afërt me SNS-në, partinë që qëndroi në pushtet për 14 vjet.