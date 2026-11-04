Senati amerikan do të ketë njëkohësisht tre gra afrikano-amerikane për herë të parë

Zgjedhja e demokrates Julianna Stratton si senatore e re e Illinois shënon një moment historik për përfaqësimin e grave afrikano-amerikane në politikën e Shteteve të Bashkuara.
Kur Stratton të marrë detyrën, ajo do t’u bashkohet dy senatoreve demokrate, Lisa Blunt Rochester nga Delaware dhe Angela Alsobrooks nga Maryland. Për herë të parë në historinë e vendit, tre gra afrikano-amerikane do të shërbejnë njëkohësisht në Senat.
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Blunt Rochester dhe Alsobrooks nuk garuan në zgjedhjet e këtij viti, sepse mandatet e tyre nuk përfundonin në zgjedhjet e mesit të mandatit të vitit 2026. Prania e të trijave në dhomën e lartë legjislative shënon një tjetër etapë të rëndësishme të përfaqësimit politik në Shtetet e Bashkuara.