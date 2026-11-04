Vllaznia vijon t’u japë besim të rinjve, prezanton talentin e shtatë nga akademia

Vllaznia vijon t’u japë besim të rinjve, prezanton talentin e shtatë nga akademia

Seralb Hotaj ka nënshkruar kontratën e tij të parë si profesionist me Vllazninë. Klubi kuqeblu e bëri të ditur lajmin në rrjetet sociale, duke shprehur gëzimin për këtë hap të rëndësishëm të lojtarit të formuar në akademinë e tij.

Në mesazhin e publikuar, Vllaznia i uroi suksese Seralbit dhe e cilësoi një tjetër talent të akademisë që vazhdon rrugëtimin me ngjyrat kuqeblu. Megjithëse po përballet me vështirësi këtë sezon në Superiore, skuadra shkodrane po u krijon të rinjve mundësi të bëhen pjesë e ekipit të parë dhe të tregojnë aftësitë e tyre.

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Hotaj i shtohet grupit të lojtarëve që kanë marrë mbështetjen e klubit për të provuar veten në nivelin më të lartë të futbollit shqiptar. Kjo qasje përputhet me synimin e Vllaznisë për ta ndërtuar të ardhmen mbi lojtarët e dalë nga akademia e saj.


Shtuar 4.11.2026 11:54

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