Pasaporta për 250-vjetorin e SHBA-së me imazhin e Trumpit, Departamenti i Shtetit njofton se aksesimi do të jetë i kufizuar

Një pasaportë amerikane përkujtimore me tirazh të kufizuar është prezantuar nga administrata e presidentit Donald Trump në kuadër të 250-vjetorit të Shteteve të Bashkuara. Dokumenti dallon pasi në një nga faqet e tij përfshihet edhe një fotografi e presidentit.

Ky edicion do të jetë i disponueshëm nga 6 korriku dhe do të jepet vetëm deri në mbarimin e rezervave.

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Pamjet e modelit të ri u publikuan fillimisht nga Trump në rrjetin social Truth Social. Në to, ai paraqitet me grushtin lart pranë tavolinës Resolute, me Deklaratën e Pavarësisë në sfond, ndërsa poshtë fotos shfaqet nënshkrimi i tij. Më pas, të njëjtat imazhe u shpërndanë edhe nga Shtëpia e Bardhë në platformën X, ku kjo pasaportë u përshkrua si një “pasaportë patriotike”.

Departamenti Amerikan i Shtetit ka sqaruar se pasaporta përkujtimore do të mund të merret vetëm nga qytetarët amerikanë dhe se qasja ndaj saj do të jetë e kufizuar. Kërkesat nuk do të pranohen as online dhe as me postë; ato do të mund të dorëzohen vetëm përmes një takimi fizik në Agjencinë e Pasaportave në Uashington, D.C., ose gjatë disa aktiviteteve të veçanta të organizuara posaçërisht për këtë edicion.

Deri tani janë njoftuar vetëm dy ngjarje të tilla dhe të dyja do të mbahen në Agjencinë e Pasaportave në Uashington. Departamenti i Shtetit ka bërë të ditur se do të publikohen edhe data të tjera sapo të marrin konfirmim.

Ende nuk është sqaruar nëse qytetarët që paraqiten personalisht në këtë agjenci do të kenë të drejtën të zgjedhin midis pasaportës standarde dhe variantit përkujtimor.

Pasaportat e zakonshme amerikane zakonisht përmbajnë ilustrime që lidhen me momente historike dhe simbole kombëtare, si ulja në Hënë dhe Statuja e Lirisë. Ndërsa ky edicion shënon herën e parë që në një pasaportë amerikane shfaqet një president aktual dhe ende gjallë.

Një version i hershëm i këtij projekti ishte bërë publik në prill, me një pamje disi tjetër. Në atë variant paraqitej vetëm portreti i Trumpit, nënshkrimi i tij ishte në ngjyrë ari dhe mungonte numri “250”, i cili është përfshirë në modelin përfundimtar.

Kjo pasaportë përkujtimore bën pjesë në një paketë nismash të administratës Trump për të shënuar 250-vjetorin e SHBA-së. Mes tyre janë edhe planet për një monedhë ari përkujtimore me imazhin e presidentit, si edhe iniciativa të tjera që synojnë të lënë një gjurmë të qëndrueshme të presidencës së tij në institucionet dhe simbolikën shtetërore.


Shtuar 28.06.2026 08:39

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