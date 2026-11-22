Këngëtari Labinot Rexha ka reaguar publikisht pas deklaratave të tij lidhur me martesën e Sara Gjordenit dhe Bardhit, të bëra gjatë një interviste në Top Albania Radio.
Në rrjetin social, Facebook, këngëtari ka bërë një reagim duke kërkuar falje ndaj çiftit, ndërsa ka theksuar se nëse fjalët e tij i kanë lënduar, nuk ka pasur si qëllim të shkaktojë shqetësim.
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“Në fund, dua të them se nëse kjo shprehje, të cilën nuk e kam menduar me asnjë prapavijë të keqe, e ka prekur Bardhin apo zonjën e tij, u kërkoj sinqerisht falje”, ka shkruar Labi në Facebook.
Kujtojmë se në një intervistë e dhënë ditëve të fundit nga Labinot Rexha, i pyetur për çiftet e BBV, ai nuk “kurseu” ironitë dhe për Bardhin me Sarën, ku tha se ai i bindet për çdo gjë asaj.
Ndërkohë, as Bardhi nuk e “kurseu” deklaratën e tij, duke iu drejtuar ish-banorit të BBVK me ofendime nga familja.