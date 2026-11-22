Më 22 nëntor të vitit 1963, Amerika dhe e gjithë bota mbetën të shtangur nga lajmi se presidenti amerikan John Fitzgerald Kennedy ishte vrarë.
Udhëheqësi i 35-të i Shtëpisë së Bardhë u qëllua për vdekje teksa po kalonte me një limuzinë të hapur nëpër rrugët e Dallasit, në Teksas, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Jacqueline Kennedy.
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Kennedy kishte vetëm 46 vjeç dhe ndodhej në krye të presidencës për më pak se tre vjet. Megjithatë, gjatë asaj kohe ai ishte ndeshur me disa nga sfidat më të mëdha të Luftës së Ftohtë, duke përfshirë krizën e raketave në Kubë, dhe kishte mbështetur përpjekjet për t’i dhënë fund diskriminimit racor në SHBA.
Sot, 63 vjet pas ngjarjes, vrasja e tij mbetet një nga misteret më të mëdha dhe më të debatuara në historinë bashkëkohore të Amerikës. Edhe pse hetimet zyrtare janë kryer prej kohësh, paqartësitë rreth rrethanave të atentatit dhe dyshimet për një komplot të mundshëm kanë ushqyer për dekada me radhë një mori teorish konspirative.
Momenti i atentatit, minutat e fundit të presidentit
Në mëngjesin e 22 nëntorit 1963, Kennedy gjendej në Teksas për një vizitë me peshë politike, teksa përgatitej për zgjedhjet presidenciale të vitit pasardhës. Synimi i tij ishte të forconte pozitat e demokratëve në një shtet të përfshirë nga ndarjet e brendshme të partisë.
Ai udhëtonte bashkë me të shoqen, Jacqueline Kennedy, si dhe me guvernatorin e Teksasit, John Connally, i cili ndodhej aty së bashku me gruan e tij.
Pak pas orës 12:30, ndërsa autokolona presidenciale lëvizte nëpër rrugët e Dallasit, u dëgjuan disa të shtëna. Kennedy u plagos në qafë dhe në kokë, kurse guvernatori Connally mbeti i plagosur rëndë.
Limuzina u nis me shpejtësi drejt Spitalit Parkland, ku ekipi mjekësor u përpoq t’i shpëtonte jetën presidentit. Megjithatë, pas një kohe të shkurtër, ai u shpall i vdekur.
Regjistrimet filmike të atentatit, të kapura nga Abraham Zapruder, u kthyen në një nga dokumentet pamore më të shikuara në historinë e Shteteve të Bashkuara dhe vazhdojnë të analizohen edhe në ditët tona.
Vetëm disa orë më vonë, zëvendëspresidenti Lyndon B. Johnson bëri betimin si presidenti i ri i SHBA-së, duke marrë frenat e vendit në një çast krize të jashtëzakonshme.
Lee Harvey Oswald, i dyshuari që u ekzekutua para gjyqit
Autoritetet arrestuan 24-vjeçarin Lee Harvey Oswald, një ish-anëtar i Marinës Amerikane, si të dyshuar për vrasjen e Kennedy-t.
Por çështja mori një kthesë tjetër vetëm dy ditë më pas. Më 24 nëntor 1963, teksa Oswald po transportohej nga policia, Jack Ruby, pronar i një klubi nate në Dallas, e qëlloi për vdekje para kamerave televizive.
Vdekja e Oswald-it bëri që ai të mos dilte kurrë para gjykatës dhe të mos jepte asnjëherë versionin e tij për ngjarjen që kishte tronditur kombin.
Komisioni Warren, i ngritur për të hetuar atentatin, doli në përfundimin se Oswald kishte vepruar i vetëm dhe se nuk kishte të dhëna që provonin një komplot më të gjerë.
Sidoqoftë, konkluzionet zyrtare nuk i shuan dyshimet. Vrasja e Kennedy-t mbeti objekt i hetimeve, studimeve dhe teorive të ndryshme konspirative. Vitet e fundit, administrata e Donald Trump ka nxjerrë në dritë dhjetëra mijëra dokumente të klasifikuara që kanë lidhje me atentatin.
Nga një familje e pasur drejt Shtëpisë së Bardhë
John Fitzgerald Kennedy lindi më 29 maj 1917 në Brookline të Massachusetts, në një familje të kamur dhe me ndikim të fuqishëm politik. Ai ishte një prej nëntë fëmijëve të Joseph dhe Rose Kennedy.
I ati, Joseph Kennedy, ishte një biznesmen i suksesshëm dhe shërbeu gjithashtu si ambasador i SHBA-së në Britaninë e Madhe. Ai investoi shumë në edukimin dhe përgatitjen e fëmijëve të tij, me synim që ata të luanin një rol të rëndësishëm në jetën publike.
John ndoqi studimet në Universitetin e Harvardit dhe që në moshë të re shfaqi interes për politikën ndërkombëtare. Udhëtimet në Evropë dhe analizat mbi zhvillimet politike të kohës e ndihmuan të ndërtonte pikëpamjet e tij për marrëdhëniet ndërkombëtare.
Gjatë Luftës së Dytë Botërore, ai shërbeu në Marinën Amerikane. Në gusht të vitit 1943, ndërsa komandonte anijen torpedo PT-109 në Paqësor, mjeti u godit nga një destrojer japonez dhe u nda në dysh.
Kennedy arriti të ndihmonte pjesëtarët e ekuipazhit që mbijetuan, duke luajtur një rol kyç në shpëtimin e tyre. Për këtë veprim ai u nderua me disa dekorata ushtarake, mes tyre Medaljen e Marinës dhe Trupave Detare si dhe Zemrën e Purpurt.
Ngjitja politike dhe triumfi ndaj Richard Nixon-it
Pas mbarimit të luftës, Kennedy iu fut karrierës politike. Në vitin 1946 u zgjodh në Dhomën e Përfaqësuesve, ndërsa në vitin 1952 siguroi një vend në Senatin amerikan.
Një vit më vonë, ai u martua me Jacqueline Bouvier, e cila do të shndërrohej në një nga Zonjat e Para më të njohura në historinë e SHBA-së.
Rruga drejt Shtëpisë së Bardhë u çel në vitin 1960, kur Kennedy fitoi nominimin e Partisë Demokratike dhe u përball në zgjedhje me kandidatin republikan Richard Nixon.
Pas një gare jashtëzakonisht të ngushtë, Kennedy e fitoi presidencën me rreth 49.7% të votave, kundrejt 49.6% të Nixon-it.
Më 20 janar 1961, në moshën 43-vjeçare, ai bëri betimin si presidenti i 35-të i Shteteve të Bashkuara, duke u bërë presidenti më i ri i zgjedhur në historinë amerikane dhe i pari katolik që mbante këtë post.
Kriza e raketave në Kubë dhe përplasja me Bashkimin Sovjetik
Presidenca e Kennedy-t u zhvillua në një periudhë veçanërisht të tensionuar të Luftës së Ftohtë.
Një ndër sfidat e para ishte zbarkimi i dështuar i forcave kundërshtare të Fidel Kastros në Gjirin e Derrave në Kubë, në prill të vitit 1961. Operacioni, i mbështetur nga SHBA-ja, përfundoi me disfatë dhe i përkeqësoi më tej marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Havanës.
Momenti më kritik erdhi në tetor të vitit 1962, kur u zbulua se Bashkimi Sovjetik po instalonte raketa bërthamore në Kubë.
Për 13 ditë, bota qëndroi në buzë të një konflikti bërthamor mes dy superfuqive. Kennedy dhe lideri sovjetik Nikita Hrushov zhvilluan bisedime intensive, të cilat përfunduan me një marrëveshje për tërheqjen e raketave sovjetike nga Kuba dhe shmangën një luftë me pasoja katastrofike.
Një tjetër moment i shënuar ishte fjalimi i tij në Berlinin Perëndimor, më 26 qershor 1963, ku shprehu solidaritetin e SHBA-së me banorët e qytetit përballë ndarjes së Gjermanisë. Shprehja e tij e famshme “Ich bin ein Berliner” hyri në histori.
Përpjekjet kundër diskriminimit racor
Në politikën e brendshme, Kennedy i dha mbështetje lëvizjes për të drejtat civile dhe përpjekjeve për t’i dhënë fund segregacionit racor në Shtetet e Bashkuara.
Gjatë kohës së tij në detyrë, diskriminimi ndaj afrikano-amerikanëve vazhdonte të ishte i përhapur, sidomos në shtetet e jugut. Kennedy mbështeti ndryshimet për garantimin e të drejtave civile dhe ndërhyri në disa raste për të mbrojtur aktivistët e kësaj lëvizjeje, përfshirë Martin Luther King Jr.
Administrata e tij promovoi gjithashtu programe ndërkombëtare për zhvillim dhe ndihmë ekonomike, si Korpusi i Paqes, programi Ushqim për Paqe dhe Aleanca për Progres në Amerikën Latine.
Një presidencë e ndërprerë pas vetëm 1,036 ditësh
Kur u nis për në Dallas në nëntor 1963, Kennedy po përgatitej të kërkonte një mandat të dytë presidencial. Ai besonte se mund t’i fitonte zgjedhjet e vitit 1964 dhe të vijonte me reformat e planifikuara.
Por atentati i 22 nëntorit i dha fund jetës së tij dhe një presidence që zgjati vetëm 1,036 ditë.
Vdekja e tij shkaktoi një nga traumat më të thella politike dhe shoqërore në historinë e Amerikës. Figura e presidentit të ri, prania e Jackie Kennedy-t gjatë atentatit dhe rrethanat dramatike të vrasjes e kthyen Kennedy-n në një figurë që vijon të zërë një vend të veçantë në kujtesën kolektive.
Më shumë se gjashtë dekada më pas, trashëgimia politike e John F. Kennedy-t dhe misteret që rrethojnë vrasjen e tij vazhdojnë ta mbajnë gjallë interesin e publikut dhe të historianëve në mbarë botën.