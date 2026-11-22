Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky bëri me dije se të paktën 14 persona kanë mbetur të bllokuar nën rrënojat e një ndërtese banimi në Kiev, pasi ajo u godit nga një dron rus.
Në një postim në X, Zelensky theksoi se një pjesë e ndërtesës pesëkatëshe u shemb nga sulmi me dron rus. Ai shprehu falënderime për ekipet e ndihmës së shpejtë për reagimin e tyre të shpejtë dhe njoftoi se nëntë persona tashmë janë evakuuar, ndërsa zjarri është nën kontroll.
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Dy persona, mes tyre një adoleshent, mbetën të plagosur, thanë zyrtarët vendorë.
Në pamjet e shërbimeve të emergjencës shihen ekipet e shpëtimit duke kërkuar në një grumbull të madh rrënojash dhe duke ndihmuar banorët të zbresin nga ndërtesa e dëmtuar me anë të një shkalle dhe një platforme vinçi.
Ndërkohë, mediat ruse raportuan sot, duke cituar zyrtarë lokalë në Rusi, se pesë persona u plagosën në rajonin Krasnodar si pasojë e një sulmi me dronë ukrainas.