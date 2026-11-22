Partia Likud e kryeministrit në detyrë Benjamin Netanyahu është ftuar nga Gadi Eisenkot që t’i bashkohet tryezës së negociatave për kabinetin e ardhshëm qeveritar të Izraelit.
Objektivi i kësaj lëvizjeje është krijimi i një aleance sa më përfshirëse, teksa zgjedhjet e fundit parlamentare të tetorit nuk i siguruan asnjërit bllok politik shumicën e nevojshme për të qeverisur i vetëm.
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Takimet e para pritet të zhvillohen që sot, ndërkohë që Eisenkot ka kohë deri në muajin e ardhshëm për të mbledhur mbështetjen e duhur parlamentare dhe për të ngritur ekzekutivin e ri.
Në një komunikatë të saj, partia Yashar theksoi se thirrja drejtuar Likudit për dialog shpreh një “përkushtim të vërtetë për të ndërtuar qeverinë më të gjerë që është e mundur, megjithëse deri tani nuk ka pasur asnjë reagim konkret nga ana tjetër”.
Aktualisht Eisenkot ka përpara tri rrugë për të siguruar shumicën: një bashkëpunim me formacionet ultra-ortodokse, një marrëveshje me partitë arabe ose një kabinet uniteti kombëtar ku do të futej edhe Likud i Netanyahut.
Menjëherë pas njoftimit, Likud doli me një sërë kërkesash, ku përfshihen mbajtja jashtë koalicionit e forcave arabe, refuzimi i themelimit të një shteti palestinez, vijimi i kontrollit mbi zonat e pushtuara nga Izraeli në Siri, Liban dhe Gaza, si dhe gjetja e një zgjidhjeje për çështjen e shërbimit ushtarak të hebrenjve ultra-ortodoksë.
Nga ana e tij, Eisenkot u shpreh se “Likud duhet të sillet me maturi, pasi pas një muaji ai do të sjellë në parlament një qeveri të fortë të drejtuar prej tij”.