Shirat e rrëmbyeshëm të lidhur me fenomenin klimatik El Niño kanë sjellë përmbytje të rënda në Ishujt Galapagos të Ekuadorit, duke e detyruar një pjesë të konsiderueshme të popullsisë të braktisë shtëpitë e tyre.
Të paktën 227 persona janë evakuuar nga banesat në ishullin Santa Cruz, i cili është më i populluari i arkipelagut, sipas agjencisë lokale të emergjencave.
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Për t’i shpëtuar ujit, banorët kanë përdorur varka, kanë notuar ose kanë ecur nëpër ujë deri në bel, duke u përpjekur të shpëtojnë çfarë të munden nga pasuritë e tyre.
Autoritetet kanë nisur shpërndarjen e ushqimeve dhe ofrimin e ndihmës mjekësore për të gjithë të prekurit nga përmbytjet, ndërsa shumë banesa mbeten të mbuluara nga uji për shkak të reshjeve që nuk kanë ndalur.
Paula Calderon, një punëtore shtëpiake në Santa Cruz, tregoi për AFP se ishte detyruar të largohej nga shtëpia në orët e para të mëngjesit, pasi zjarrfikësit kishin njoftuar me altoparlantë se evakuimi ishte i domosdoshëm. Ajo shtoi se kishte humbur pothuajse gjithçka, pasi banesa e saj ishte përmbytur plotësisht.
Një tjetër banore, 23-vjeçarja Maria Kompos, që punon si pastruese, rrëfeu se uji kishte arritur deri në katin e dytë të ndërtesës trekatëshe ku ajo jetonte.
“Sapo kishim filluar nga e para dhe tani duhet ta nisim përsëri. Është shumë e vështirë të humbasësh sërish atë pak që kishe nisur të rikuperoje,” u shpreh ajo.
Në tetor, arkipelagu u përball me përmbytje të ngjashme, ku një person humbi jetën dhe mijëra të tjerë u prekën nga reshjet e dendura. Ishujt ndodhen rreth 1,000 kilometra larg brigjeve të Ekuadorit dhe kanë afërsisht 28,500 banorë.
Që prej 29 gushtit, kur Ekuadori shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të El Niño-s, numri i personave të prekur nga reshjet dhe përmbytjet në Galapagos ka arritur në 7,425, sipas të dhënave zyrtare.
Në nivel kombëtar, Sekretariati Kombëtar për Menaxhimin e Rrezikut raporton 22 viktima dhe më shumë se 105,947 persona të prekur nga pasojat e motit ekstrem.
Ekspertët paralajmërojnë se El Niño i tanishëm mund të jetë ndër më intensivët e regjistruar ndonjëherë. Ky fenomen shkakton rritje të temperaturave në disa zona të Oqeanit Paqësor dhe ndryshon modelet e erërave, presionit atmosferik dhe reshjeve, duke sjellë kushte ekstreme të motit në pjesë të ndryshme të botës.
Ishujt Galapagos, të njohur për biodiversitetin e jashtëzakonshëm dhe speciet unike të florës e faunës, janë një rezervë natyrore e biosferës dhe një nga zonat më të rëndësishme për kërkimet shkencore në botë. Përmbytjet e përsëritura po shtojnë shqetësimet për banorët dhe mjedisin e këtij arkipelagu.