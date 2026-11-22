Samiti i klimës i OKB-së, COP31, që po mbahet në Antalia të Turqisë, ka hyrë në një bllokadë të thellë negociatash, duke vënë në pikëpyetje të madhe mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare.
Kryetari i konferencës, Murat Kurum, bëri të ditur se propozimi i draft-marrëveshjes nuk mori miratimin e nevojshëm, pasi delegacionet pjesëmarrëse nuk arritën të siguronin konsensusin e kërkuar.
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BBC e cilëson këtë zhvillim si thuajse të pashembullt në historikun e samiteve të klimës, ndërkohë që përplasjet mes shteteve reflektojnë tensionet më të gjera gjeopolitike. Arabia Saudite dhe Rusia kanë shprehur kundërshti të forta ndaj pozicioneve të Bashkimit Evropian, teksa Moska i ka përshkruar negociatat si një formë “larjeje të gjelbër”. Edhe konflikti në Ukrainë duket se ka lënë gjurmë në atmosferën e diskutimeve.
“Është e qartë se teksti nuk gëzon dakordësi. Për këtë arsye, vendimet specifike nuk u aprovuan”, u shpreh Kurum, duke ua rikthyer fjalën përfaqësuesve të shteteve pjesëmarrëse.
Megjithatë, pavarësisht refuzimit të draftit, procesi negociator nuk është shpallur ende i dështuar përfundimisht. Disa vende kanë sinjalizuar vullnet për të vazhduar bisedimet me synim gjetjen e një kompromisi.
Ishujt Marshall gjithashtu e hodhën poshtë marrëveshjen e propozuar, por theksuan se nuk do të tërhiqen nga përpjekjet për një zgjidhje të përbashkët.
“Ne do të rikthehemi dhe do ta çojmë përpara këtë punë. Vetëm së bashku mund ta zgjidhim këtë krizë”, deklaroi delegacioni i tyre.
Franca ka ngritur kritika të ashpra ndaj draft-marrëveshjes. Ministrja për Tranzicionin Ekologjik, Monique Barbie, e quajti propozimin e fundit një hap pas dhe një pengesë të papranueshme, veçanërisht për shkak të mungesës së një referimi të qartë për heqjen dorë nga lëndët djegëse fosile.
“Koha po shkon dhe fatura ende nuk është shlyer”, tha ministrja franceze, duke kritikuar faktin që teksti i ri nuk përmban angazhime konkrete për shkëputjen nga karburantet fosile.
Ajo shprehu gjithashtu pesimizëm për perspektivën e arritjes së një marrëveshjeje, duke nënvizuar se situata është më e ndërlikuar se një ditë më parë.
“Mendoj se po lëvizim prapa. Sot jam më pesimiste se dje”, u shpreh Barbie.
Një zyrtar i Bashkimit Evropian ka shprehur po ashtu shqetësim për ecurinë e negociatave, duke i thënë AFP-së se ekziston një mundësi shumë reale që samiti të mbyllet pa një marrëveshje.
Nga ana tjetër, ministri i Mjedisit i Antiguas dhe Barbudës, Michael Joseph, u shpreh thellësisht i zhgënjyer me përmbajtjen e dokumentit, por konfirmoi se negociatat po vazhdonin.
Mosmarrëveshjet kryesore lidhen me mungesën e një angazhimi të qartë për largimin nga lëndët djegëse fosile, të cilat shihen si një prej burimeve kryesore të ndryshimeve klimatike.
Drafti i hartuar nga presidencat turke dhe australiane nuk përfshin një thirrje të drejtpërdrejtë për ndalimin e përdorimit të naftës, gazit dhe qymyrit. Dokumenti i referohet vetëm në mënyrë të kufizuar marrëveshjes së COP28 në Dubai, të vitit 2023, kur për herë të parë vendet ranë dakord për një kalim gradual larg lëndëve djegëse fosile.
Një tjetër pikë kundërshtie është promovimi i teknologjive për kapjen dhe ruajtjen e karbonit (CCS/CCUS), të cilat gëzojnë mbështetjen e kompanive të naftës dhe qymyrit.
Kjo qasje ka nxitur debate mes delegacioneve, duke thelluar ndarjet mbi mënyrën se si duhet të përshpejtohet lufta kundër ndryshimeve klimatike.
Me negociatat që po i afrohen afatit përfundimtar, mbetet e pasigurt nëse vendet do të arrijnë të tejkalojnë mosmarrëveshjet dhe të miratojnë një marrëveshje të përbashkët, apo nëse COP31 do të përfundojë pa konsensus.