Trajneri i Tiranës, Dean Klafuriç, ka habitur me deklaratën e tij pas barazimit pa gola kundër Vorës në javën e 12-të të Abissnet Superiores.
Tekniku kroat tha se “është mirë edhe nëse fiton edhe nëse nuk humbet”, ndërsa theksoi se një pikë e fituar ka rëndësi dhe se gjendja psikologjike nuk është e keqe.
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Një qëndrim i tillë lë shije të hidhur, veçanërisht po të merret parasysh pesha e fanellës së Tiranës dhe historia e klubit më të titulluar në Shqipëri.
Problematika thellohet edhe më shumë kur shikohen shifrat e sulmit: bardheblutë kanë shënuar vetëm tre herë në pesë ndeshjet e fundit të kampionatit, duke siguruar pesë pikë nga pesëmbëdhjetë të mundshme.
Aktualisht, kryeqytetasit zënë vendin e gjashtë në renditje me 16 pikë, shumë pranë zonës së ftohtë.