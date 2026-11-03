Kolumbi, shpërthimi i një kamioni me eksploziv vret katër persona, përfshirë një foshnjë dy muajshe; 17 të plagosur

Katër persona humbën jetën dhe 17 të tjerë u plagosën të dielën, kur një kamion i ngarkuar me eksploziv shpërtheu afër një baze ushtarake në komunën e Planadas, në rajonin e Tolimës, në perëndim të Kolumbisë. Mes të vrarëve ishte edhe një foshnjë dy muajshe. Shpërthimi shkaktoi dëme edhe në një spital dhe në disa banesa pranë vendit të sulmit.
Bilancin e konfirmoi guvernatorja e Tolimës, Adriana Magali Matiz, e cila e dënoi ngjarjen si të papranueshme. Sipas saj, numri i viktimave mbetet ende paraprak.
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Përgjegjësia për sulmin, sipas autoriteteve kolumbiane, bie mbi disidentët e ish-grupit rebel FARC, që nuk e pranojnë marrëveshjen e paqes të vitit 2016. Ministria e Mbrojtjes identifikoi si autorë anëtarët e strukturës “Jerónimo Galeano”, e cila është pjesë e grupeve disidente të FARC-ut.
Për t’u ardhur në ndihmë 17 personave të plagosur, autoritetet njoftuan se është dërguar edhe një spital fushor.
Materialet filmike nga vendi i shpërthimit pasqyrojnë shkatërrime të rënda, me rrënoja të përhapura nëpër rrugë. Një nga videot tregon një grua që qan e dëshpëruar, teksa një burrë nxjerr nga rrënojat një trup të vogël, të mbështjellë me batanije.
Presidenti i Kolumbisë, Abelardo de la Esperanza, e dënoi me tone të ashpra sulmin, të cilin e përshkroi si një veprim frikacak të narkoterroristëve. Në një reagim në rrjetin social X, ai u zotua se këto krime nuk do të kalojnë pa ndëshkim dhe paralajmëroi forcimin e luftës ndaj grupeve të armatosura ilegale.
Në planet e shpallura nga kreu i shtetit përfshihen vazhdimi i bombardimeve të ushtrisë mbi objektiva ushtarake, shtimi i operacioneve speciale dhe rifillimi i spërkatjes për asgjësimin e kulturave të paligjshme të drogës.
Autoritetet vendore bënë të ditur gjithashtu se banorët kishin dalluar dronë në fluturim mbi qendrën e komunës. Përdorimi i mjeteve ajrore pa pilot në operacionet e grupeve të armatosura po bëhet gjithnjë e më i shpeshtë.
Ngjarja vjen teksa Kolumbia përballet me një përshkallëzim të dhunës. Grupet guerile dhe kartelet e drogës po luftojnë mes tyre për të zotëruar territore dhe rrugë të trafikimit të narkotikëve.
Që kur mori detyrën në gusht, presidenti ka dhënë urdhër për operacione ushtarake në shkallë të gjerë, mes të cilave edhe goditje ajrore kundër kampeve rebele. Raportimet flasin për dhjetëra luftëtarë të vrarë gjatë këtyre operacioneve, përfshirë të paktën tetë të mitur.
Të paktën katër sulme të armatosura janë shënuar vetëm gjatë javës së fundit. Në njërin prej tyre mbeti i vrarë një oficer policie.
Më 1 shtator, shpërthimi i një makine-bombë shkaktoi vdekjen e një personi dhe plagosjen e 11 të tjerëve. Pas disa javësh, tre ushtarë humbën jetën dhe katër u plagosën kur ranë mbi pajisje shpërthyese të improvizuara, të vendosura nga disidentë të ish-FARC-ut.
Si një ndër vendet kryesore prodhuese të kokainës në botë, Kolumbia vazhdon të përballet me konflikte mes grupeve të armatosura, të ushqyera nga përpjekjet për të kontrolluar tregtinë e drogës.