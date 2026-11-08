Ishujt Kanarie shpallin emergjencë sociale pas mbërritjes së mbi 8 mijë emigrantëve në pesë javë

Ishujt Kanarie shpallin emergjencë sociale pas mbërritjes së mbi 8 mijë emigrantëve në pesë javë

Fluksi i emigrantëve që kanë mbërritur me varka në Ishujt Kanarie gjatë pesë javëve të fundit ka kaluar 8 mijë persona. Përballë situatës, autoritetet vendore kanë shpallur emergjencë sociale dhe po kërkojnë ndihmë të menjëhershme nga qeveria spanjolle dhe institucionet e BE-së.

Fernando Clavijo, presidenti i Ishujve Kanarie, njoftoi se kryeministri i Spanjës, Pedro Sánchez, ka pranuar të thërrasë një takim të jashtëzakonshëm të Komisionit Ndërministror për Emigracionin.

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Mbledhja pritet të përcaktojë mënyrat për të përballuar mbërritjet dhe barrën që ato po krijojnë për shërbimet dhe burimet lokale.

Të dhënat e qeverisë rajonale tregojnë se, nga 1 deri më 6 nëntor, në arkipelag mbërritën 49 varka, me gjithsej 4,587 emigrantë. Tridhjetë e pesë prej tyre u nisën drejt El Hierro, ku presioni mbi burimet vendore është cilësuar “i jashtëzakonshëm”.

Clavijo tha se e kishte vënë Sánchez-in në dijeni për shkallën e krizës në ishull dhe për pakënaqësinë që po rritet mes banorëve për shkak të mbërritjeve të pandërprera.

Sipas presidentit, prej muajsh Ishujt Kanarie kanë kërkuar më shumë burime, planifikim më të mirë dhe një përgjigje të bashkërenduar nga qeveria për menaxhimin e situatës.

“Takimi duhet të mundësojë që të dyja qeveritë dhe ministritë përkatëse të miratojnë një plan të përbashkët veprimi, ku të përcaktohen masa konkrete, përgjegjësi të qarta dhe afate zbatimi. Nuk mund të presim që situata të rëndohet përpara se të veprojmë”, shkroi Clavijo në rrjetet sociale.

Ai kërkoi gjithashtu takime urgjente me Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian, dhe Magnus Brunner, komisioner evropian për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin, për të diskutuar mbështetjen e Bashkimit Evropian.

Autoritetet e El Hierro-s paralajmërojnë se mbërritjet e shumta po rëndojnë ndjeshëm kapacitetet e pritjes dhe burimet në dispozicion. Ato kërkojnë masa konkrete dhe një reagim të përbashkët për të përballuar fluksin.


Shtuar 8.11.2026 19:06

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