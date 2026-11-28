Ndërsa 28 Nëntori përfaqëson bashkimin shpirtëror të shqiptarëve, komuniteti shqiptar jashtë Kosovës dhe Shqipërisë vijon të përballet me vështirësi të shumta. Në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc mbeten të pazgjidhura çështje që lidhen me përfaqësimin politik, përdorimin e gjuhës shqipe, të drejtat kombëtare dhe zhvillimin ekonomik.
Profesori nga Presheva, Refik Hasani, ka folur për rolin që duhet të luajnë Prishtina dhe Tirana në mbrojtje të shqiptarëve të këtyre komunave. Sipas tij, dy qendrat politike shqiptare nuk po bashkëpunojnë sa duhet dhe nevojitet një angazhim më i madh institucional, diplomatik e kombëtar.
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Hasani shprehet se institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë nuk kanë arritur ende të krijojnë një përfaqësim të mirëkoordinuar për Krahinën e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Ai thekson se shqiptarët e këtyre tri komunave janë lënë pa një platformë të përbashkët, pa harmonizim qëndrimesh dhe pa një strategji të qartë.
Sipas tij, mungesa e vëmendjes vërehet edhe gjatë festave kombëtare e kulturore. Hasani thotë se përfaqësues të dy parlamenteve dhe qeverive duhet të vizitojnë këto treva gjatë Festës së Flamurit, Ditës Kombëtare të Mësuesit, nisjes së vitit të ri shkollor, festës së Abetares, ndërrimit të viteve dhe ngjarjeve të tjera.
Ai kërkon që vizitat të shoqërohen edhe me mbështetje financiare të rregullt për arsimin, shkencën dhe fusha të tjera. Hasani nënvizon se identiteti shqiptar nuk duhet të mbrohet vetëm në Tiranë, Shkup apo Prishtinë, por edhe në çdo pjesë të Preshevës, Medvegjës, Bujanocit dhe hapësirave të tjera etnike shqiptare.
Profesori nga Presheva thotë se shqiptarët në këto tri komuna përballen me diskriminim në një sërë sektorësh. Ai përmend përfaqësimin në institucionet lokale dhe qendrore të Republikës së Serbisë, zinxhirin komandues në Polici, përdorimin e gjuhës shqipe dhe simbolit kombëtar, shëndetësinë, Administratën Tatimore, kulturën, informimin dhe investimet për zhvillimin ekonomik.
Një tjetër problem, sipas Hasanit, është pasivizimi i adresave, të cilin ai e cilëson si një formë të heshtur të pastrimit etnik. Ai thekson se statusi politik i kësaj Krahine shqiptare, e cila sipas tij ka mbetur padrejtësisht nën administrimin e Serbisë, ende nuk është zgjidhur.
Hasani i referohet vullnetit të shprehur në Referendumin e datës 1 e 2 Mars 1992, kryengritjes së armatosur të UÇPMB-së, e cila mbrojti pragun, dinjitetin dhe identitetin e kësaj Krahine, si dhe Marrëveshjes së Konçulit.
Ai ngre shqetësimin edhe për kufizimin e lirisë së lëvizjes dhe pasigurinë e qytetarëve. Sipas tij, në këtë rajon ka një shkallë të lartë militarizimi, me arsenale të ndryshme armatimesh luftarake të mbajtura në gatishmëri, gjë që krijon panik, frikë dhe pasiguri.
Hasani pretendon se Serbia ka shtuar forcat e armatosura dhe shërbimet e inteligjencës. Ai thotë se, 24 vite më pas, në Zonën Tokësore të Sigurisë ndodhen 48 MINIBAZA, ndërsa Presheva, Medvegja dhe Bujanoci vijojnë të jenë zona me militarizim të lartë.
Sipas tij, shqiptarët në Serbi jetojnë nën diskriminim klasik, situatë që demotivon të rinjtë dhe kuadrot e arsimuara, duke i ekspozuar ndaj frikës, urrejtjes dhe militarizimit, si dhe ndaj presioneve të vazhdueshme për shpërngulje, migrim dhe asimilim.
Për përfaqësimin politik në institucionet e Serbisë, Hasani propozon garantimin e vendeve të rezervuara për shqiptarët në Kuvendin e këtij shteti. Ai vlerëson se përfaqësimi aktual nuk siguron vazhdimësi dhe se të drejtat individuale e kolektive të shqiptarëve duhet të përfshihen edhe në Kushtetutën e Serbisë.
Sipas propozimit të tij, shqiptarët e Preshevës, Medvegjës, Bujanocit dhe të gjithë Serbisë duhet të kenë 10 vende të rezervuara në Parlamentin e Republikës së Serbisë.
Hasani e lidh këtë kërkesë me Referendumin e 1 dhe 2 marsit 1992, organizimin e luftës përmes Ushtrisë Çlirimtare për Preshevë, Medvegjë e Bujanoc (UÇPMB), kryengritjen e armatosur kundër pushtetit diskriminues të Serbisë dhe Marrëveshjen e Konçulit, e cila u arrit në praninë, monitorimin dhe me garancitë e faktorit politik e ushtarak ndërkombëtar.
Ai vëren se, që prej përfundimit të luftës së UÇPMB-së, shqiptarët janë përfaqësuar në legjislaturat e ndryshme të Parlamentit të Serbisë herë me një deputet dhe herë pa asnjë deputet. Për këtë arsye, Hasani thotë se Kushtetuta e Serbisë duhet të përfshijë të drejtat individuale dhe kolektive të shqiptarëve të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit, ndërsa Parlamenti i Serbisë duhet të funksionojë si Parlament DY DHOMËSH.
Një tjetër shqetësim i ngritur prej tij është shtimi i gjuhës së urrejtjes dhe kërcënimeve publike ndaj shqiptarëve në Serbi. Hasani përmend pankarta me mbishkrime si “Vdekje shqiptarëve”, “shiftari poshtë” dhe “shiftart do t’i vrasim”, duke thënë se fyerjet dhe ofendimet janë kthyer në dukuri të përditshme.
Ai kërkon që Kryeministri, Presidenti dhe Kryetarja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë t’i dënojnë këto akte, të reagojnë në përputhje me aktet dhe konventat e BE-së dhe ato ndërkombëtare, si dhe të nxjerrin një deklaratë e një NOTË PROTESTE.
Hasani shpreson që institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë të ndryshojnë qasjen ndaj shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc dhe të ndërmarrin masa konkrete në mbështetje të tyre.
Ai pret që legjislaturat e Parlamentit të Shqipërisë dhe Parlamentit të Kosovës të ndryshojnë diskursin e ndjekur deri tani ndaj Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, por edhe ndaj Krahinës së Sanxhakut dhe shqiptarëve në të gjithë Serbinë.
Sipas Hasanit, drejtuesit dhe institucionet më të larta të Shqipërisë duhet të zbatojnë Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, konkretisht Nenin 8, paragrafi 1, ku përcaktohet se Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufijve të saj.
Ai propozon që takimi i qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës të sjellë rezultate konkrete, përfshirë krijimin e një fondi të përbashkët për shqiptarët në Serbi. Gjithashtu, kërkon hapjen e një universiteti shtetëror në gjuhën shqipe dhe të një Instituti për ruajtjen e trashëgimisë kulturo-historike në mbështetje të kësaj Krahine.
Hasani mbështet edhe organizimin e një konference të donatorëve, ku do të mblidheshin fonde për Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin. Në propozimet e tij përfshihet gjithashtu hapja e një zyre pranë Zyrës së Kryeministrisë së Kosovës, si dhe krijimi i qendrave të informimit dhe zyrave ndërlidhëse në Bruksel dhe qendra të tjera të BE-së.
Ai nënvizon se pengesa kryesore për zhvillimin e kësaj zone mbetet statusi i pazgjidhur politik.
I pyetur nëse Kosova dhe Shqipëria po e përdorin në masën e duhur ndikimin e tyre diplomatik për t’i paraqitur këto çështje në arenën ndërkombëtare, Hasani përgjigjet se angazhimi deri tani nuk ka qenë i mjaftueshëm.
Sipas tij, të dyja vendet jo vetëm që kanë mundësi, por edhe detyrim moral, institucional dhe kombëtar për ta ngritur diskriminimin ndaj shqiptarëve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit në institucionet e BE-së dhe OKB-së.
Hasani thotë se deri më tani ka munguar vullneti dhe gatishmëria për t’u dalë në mbrojtje shqiptarëve të kësaj Krahine. Ai pretendon se Kosova dhe Shqipëria nuk i kanë kërkuar me këmbëngulje Serbisë, pas përfundimit të luftës së UÇPMB-së dhe Marrëveshjes së Konçulit, kthimin e Lapidarit të UÇPMB-së.
Mes kërkesave të tjera ai përmend krijimin e një universiteti në gjuhën shqipe, rregullimin me ligj të përdorimit të simbolit kombëtar shqiptar dhe flamurit, garantimin e përfaqësimit proporcional në institucionet dhe mekanizmat lokalë e qendrorë në Preshevë, vendosjen e Shtatores së Skënderbeut në qendër të Bujanocit, ndalimin e dëbimit dhe diskriminimit, si dhe lejimin e realizimit të Referendumit.