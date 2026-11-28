Pas episodeve të dhunshme të shënuara më 28 Nëntor në Tiranë, ministri i Punëve të Brendshme, Ervin Demo, u ka bërë thirrje qytetarëve të distancohen nga dhuna, pavarësisht nëse mbështesin qeverinë apo janë kundër saj. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, ai tha se mbrojtja e sigurisë, institucioneve dhe së ardhmes së vendit përbën një interes të përbashkët.
Duke iu referuar 114-vjetorit të Pavarësisë, Demo u shpreh se flamuri kombëtar shërben si kujtesë se shqiptarët, përtej ndarjeve politike, kanë të njëjtin atdhe dhe shtet.
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Ministri theksoi se qytetarët që kërkojnë ndryshimin e qeverisë dhe ata që e mbështesin atë duhet t’i shprehin qëndrimet përmes debatit dhe përplasjes së ideve. Sipas tij, përdorimi i dhunës cenon të gjithë shoqërinë dhe nuk zgjidh asnjë problem politik.
“Dhuna nuk përbën alternativë politike dhe nuk është mjet demokratik. Tirana është e të gjithëve, institucionet janë të të gjithëve dhe Shqipëria është e të gjithëve”, deklaroi Demo.
Ai tha se efektivët e Policisë së Shtetit ishin goditur me gurë, shkopinj, molotovë dhe mjete piroteknike. Në të njëjtën kohë, sipas ministrit, ishin dëmtuar institucione shtetërore, biznese private dhe prona publike, ndërsa mes objekteve të prekura përmendi edhe Teatrin e Kukullave.
Demo siguroi se Policia e Shtetit do të vijojë të mbrojë të drejtën për protestë paqësore, ndërsa ndërhyrja ndaj akteve të dhunshme do të jetë proporcionale. Ai nënvizoi se ligji duhet të zbatohet pa dallim, për këdo që e shkel atë.
“Çdo person që ka përdorur dhunë dhe ka shkelur ligjin do të mbajë përgjegjësi. Ky parim vlen njësoj për çdo qytetar dhe çdo punonjës policie”, tha ministri.
Në fund të mesazhit, ministri e cilësoi anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian si një synim kombëtar dhe aspiratë të brezave, duke theksuar se kjo nuk është arritje që i përket vetëm një partie apo një qeverie.
“Mund të kemi pikëpamje dhe vizione të ndryshme për zhvillimin e vendit, por duhet të diskutojmë me respekt dhe të mos lejojmë dhunën e shkatërrimin”, apeloi Ervin Demo.