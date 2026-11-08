Dëmtimi i Manuel Neuerit pritet ta lërë jashtë fushave për disa javë

Dëmtimi i Manuel Neuerit pritet ta lërë jashtë fushave për disa javë

Bayern Munich është përballur me një shqetësim të rëndësishëm pas triumfit ndaj Mainzit, pasi kapiteni Manuel Neuer ka pësuar një dëmtim që do ta detyrojë të qëndrojë jashtë fushave për një periudhë të konsiderueshme.

Klubi gjerman bëri të ditur se portieri 40-vjeçar ka këputur pjesërisht tendinin në këmbën e djathtë. Bayerni nuk ka përcaktuar ende një datë zyrtare për rikthimin e tij, por mediat në Gjermani vlerësojnë se mungesa mund të zgjasë disa javë.

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Neuer u dëmtua gjatë fitores 2-1 ndaj Mainzit, të shtunën, pak para përfundimit të pjesës së parë. Pas një ndërprerjeje të aksionit pranë portës së kundërshtarit, ai ndjeu dhimbje dhe kërkoi ndërhyrjen e stafit mjekësor, duke lënë më pas vendin për zëvendësuesin.

Sky raporton se portieri mund të qëndrojë jashtë rreth gjashtë javë, ndërsa sipas Bild, rikuperimi mund të zgjasë deri në dy muaj. Në këtë situatë, Neuer pritet të jetë i gatshëm vetëm në fillim të vitit të ardhshëm.

Ky është një tjetër problem për portierin, i cili kishte vuajtur më herët nga shqetësime në tendinë gjatë këtij sezoni. Megjithatë, sfida kundër Mainzit i dha atij mundësinë të vendoste një rekord të ri për Bayernin, pasi u bë lojtari më i vjetër që ka përfaqësuar klubin në Bundesligë, në moshën 40-vjeçare e 225-ditëshe.

Me këtë paraqitje, Neuer është ngjitur edhe në vendin e shtatë të renditjes së futbollistëve më të vjetër që kanë luajtur në historinë e kampionatit gjerman.

Gjatë mungesës së Neuerit, Jonas Urbig pritet të jetë zgjedhja e Bayernit për portën. Ndërkohë, vëmendja mbetet edhe te e ardhmja e kapitenit, pasi kontrata e tij skadon në përfundim të sezonit dhe pritet që ai ta mbyllë karrierën pas këtij edicioni.


Shtuar 8.11.2026 19:07

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