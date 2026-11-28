Presidenti Bajram Begaj mblodhi në një pritje zyrtare me rastin e 28 Nëntorit personalitete të politikës nga Shqipëria e Kosova, drejtues institucionesh dhe përfaqësues të trupit diplomatik.
Ndër të ftuarit ishte kryeministri Edi Rama, i cili mori pjesë në ceremoni së bashku me bashkëshorten e tij, Linda Rama.
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Në aktivitet u حضور edhe kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, si dhe ish-kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Gjatë pritjes, Basha u fotografua pranë ambasadorit të SHBA-së, Wendt.
Në nisje të ceremonisë, ish-kreu i PD-së u pa duke biseduar me ambasadorin amerikan Eric Wend, ndërsa më pas të dy qëndruan pranë njëri-tjetrit.
Gjatë ekzekutimit të himnit kombëtar, në podium u pozicionuan kryeministri Edi Rama me bashkëshorten, Presidenti Bajram Begaj me bashkëshorten, Albulena Haxhiu me bashkëshortin dhe kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, së bashku me bashkëshorten.
Pritja u zhvillua në kuadër të aktiviteteve kushtuar Ditës së Flamurit dhe Pavarësisë, duke bashkuar të ftuar nga Shqipëria, Kosova dhe radhët e trupit diplomatik.