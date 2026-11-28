Një servis automjetesh në fshatin Drizë të Fierit, në zonën e Qafë Koshovicës, është përfshirë nga zjarri gjatë mbrëmjes së sotme.
Flakët kanë shkaktuar dëmtime në një pjesë të fasadës së objektit, ndërsa nuk raportohet për dëme të tjera materiale.
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Pas sinjalizimit për ngjarjen, forcat zjarrfikëse mbërritën në vend dhe ndërhynë për shuarjen e zjarrit, duke parandaluar përhapjen e tij në pjesët e tjera të godinës.
Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje, ku po vijojnë verifikimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e incidentit.