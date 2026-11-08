Shiu nuk i ndal protestuesit: qytetarët kërkojnë para Kryeministrisë dorëheqjen e Ramës

Shiu nuk i ndal protestuesit: qytetarët kërkojnë para Kryeministrisë dorëheqjen e Ramës

Qytetarët u mblodhën sërish këtë pasdite përpara Kryeministrisë në Tiranë, në vijim të protestave të përditshme kundër qeverisë së Edi Ramës. Tubimi nisi rreth orës 18:30, një ditë pas protestës kombëtare, e cila u shënua nga tensione dhe përplasje me policinë. Në mesin e pjesëmarrësve kishte studentë, të rinj dhe qytetarë.

Protestuesit kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe thonë se do të vazhdojnë të qëndrojnë deri në dorëheqjen e tij. Ata kundërshtojnë gjithashtu klasën e vjetër politike, duke i vendosur Edi Ramën dhe Sali Berishën në të njëjtin plan.

Të lidhura

None found

Studentët vijojnë të mos pranojnë thirrjet e përsëritura të kryeministrit për dialog. Sipas tyre, bisedimet me Ramën nuk janë të pranueshme, pasi ndaj tij kanë ngritur akuza për korrupsion dhe e akuzojnë se ka përdorur policinë për të ushtruar dhunë ndaj të rinjve gjatë protestave.

Megjithëse një ditë më parë pati përplasje dhe në tubime është shtuar prania e forcave të rendit, qytetarët u kthyen përsëri para Kryeministrisë për të vijuar protestën dhe kërkesat për ndryshim politik.


Shtuar 8.11.2026 19:06

Tags: , , , , , ,
Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet

Alimehmeti apo Binaj?/ Bushati: PD ka mentalitet të mykur, rrezikon të zhduket nëse del me kandidatin e vet
Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë

Protesta studentore ndryshon axhendën e Kombëtares, zbulohet vendimi që nuk ishte marrë asnjëherë më parë
Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës

Protesta para Kryeministrisë hyn në ditën e 164-t, qytetarët, studentët dhe pedagogët kërkojnë largimin e Ramës
McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira

McAllister shpreh shqetësim në PE për Shqipërinë: Qeveria teknike mund të rrisë besimin te zgjedhjet e lira
Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm

Ekzekutimi i Ardian Nikulajt në Shëngjin, mbrojtja e Ruben Saraivës kërkon në Apel rrëzimin e dënimit të përjetshëm
Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!

Gjobat ndaj protestuesve/ Fatos Lubonja: Regjimi dobësohet kur njerëzit nuk tremben!
Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik

Protestat kundër qeverisë në Shqipëri/ Gazeta italiane: “Albanian Files” iu kthye Ramës në bumerang politik
Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet

Marjana Koçeku reagon pas vdekjes së elektricistit në Shkodër: Në 10 muaj 10 të vdekur, duhet hetim dhe ndihmë për familjet
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet