Futbollisti argjentinas në Venezuelë përballet me tragjedi familjare pas tërmeteve, vazhdojnë kërkimet për trupat

Një tragjedi e rëndë familjare ka goditur një futbollist argjentinas që luan në kategorinë e dytë të Venezuelës, pasi bashkëshortja dhe dy fëmijët e tij figurojnë të zhdukur pas tërmeteve shkatërruese që tronditën vendin javën e kaluar.
Lucas Trejo, pjesë e Club Sport Marítimo La Guaira, po kalon ditë të mbushura me ankth mes shpresës dhe dëshpërimit, ndërsa kërkon nën rrënoja gruan e tij Yanina dhe dy fëmijët e tyre, Aarón dhe Ainhoa. Banesa e familjes u shemb në zonën bregdetare të La Guaira, një prej rajoneve që u goditën më rëndë nga kjo fatkeqësi.
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Sipas të afërmve, lojtari ndodhet në një gjendje të rënduar emocionale, ndërsa nga shtëpia ku jetonte familja thuajse nuk ka mbetur më asgjë. Aksionet e kërkim-shpëtimit janë ende në vijim, megjithatë me kalimin e orëve po veniten edhe shpresat për të gjetur të mbijetuar.
Në momentin kur ndodhën tërmetet, Trejo ishte me skuadrën në një kamp stërvitor në Karakas. Ai u nis menjëherë drejt shtëpisë, por aty u përball me një pamje të shkatërrimit të plotë. Familjarët kanë deklaruar se “nuk ka mbetur asgjë”, duke nënvizuar se operacionet e kërkimit po zhvillohen me mjete të kufizuara dhe me ndihmë të pamjaftueshme.
Edhe klubi i tij ka reaguar duke shprehur ngushëllime dhe solidaritet për futbollistin. Përmes një mesazhi mbështetës dhe publikimit të një fotografie familjare, klubi ka bërë të ditur se e gjithë skuadra është angazhuar për ta ndihmuar në këtë periudhë të vështirë.
Sipas autoriteteve, tërmetet e forta kanë lënë mbi 1,400 viktima dhe mijëra të zhdukur, duke u cilësuar ndër më shkatërruesit në historinë e Venezuelës. Ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë punën në terren, pas 72 orëve të para gjasat për të gjetur të mbijetuar po zvogëlohen ndjeshëm.