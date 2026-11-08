Dyshohet se drejtonte dhjetëra kompani, taksisti pjesë e një skeme mashtrimi me TVSH-në prej mbi 40 milionë eurosh

Gjykata në Greqi ka urdhëruar vijimin e bllokimit të llogarive bankare, pronave dhe pasurive të individëve e shoqërive të dyshuara si pjesë e një skeme mashtrimi me TVSH-në, dëmi i së cilës llogaritet në më shumë se 40.7 milionë euro.
Hetimet kanë zbuluar një rrjet kompanish që dyshohet se shfrytëzonte importet nga Kina dhe shitjet fiktive brenda Bashkimit Evropian për të shmangur detyrimet tatimore dhe për të siguruar rimbursime të paligjshme të TVSH-së.
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Mallrat hynin në Greqi përmes portit të Pireut, ndërsa në dokumentacion paraqitej sikur shiteshin fillimisht në Bullgari dhe më pas në Itali e Spanjë. Megjithatë, autoritetet kanë konstatuar se disa prej subjekteve të deklaruara si blerëse përfundimtare nuk i kishin porositur dhe as nuk i kishin marrë produktet.
Sipas dyshimeve të ngritura nga hetuesit, skema bazohej në dy mënyra të ndryshme për përfitimin nga mekanizmi i TVSH-së. Në një pjesë të rasteve, kompanitë e paguanin tatimin në momentin e importit dhe më pas kërkonin rimbursim, duke u mbështetur në shitje fiktive jashtë Greqisë. Në raste të tjera, mallrat deklaroheshin si të destinuara për shtete të tjera anëtare të BE-së, çka u mundësonte shmangien e pagesës së TVSH-së në doganë.
Dokumentet e hetimit tregojnë se rrjeti dyshohet se ka marrë rreth 8.7 milionë euro në formën e rimbursimeve të TVSH-së, ndërsa pagesat e shmangura mendohet se arrijnë të paktën 40 milionë euro. Në total, dëmi i vlerësuar nga gjykata për aktivitetin e dyshuar kalon shifrën 40.7 milionë euro.
Vëmendje të veçantë ka tërhequr fakti se disa prej personave të regjistruar si pronarë ose administratorë të dhjetëra bizneseve deklaronin të ardhura minimale ose zero.
Një prej tyre është një taksist, i cili, përveç veprimtarisë së tij individuale, figuron si ortak ose administrator në një numër të madh kompanish që operojnë në sektorët e restoranteve, argëtimit dhe shërbimeve. Këto biznese ndodhen në Athinë, Mykonos dhe zona të tjera të Greqisë. Sipas hetuesve, individë të tillë mund të jenë përdorur vetëm si pronarë formalë, me qëllim fshehjen e personave që ushtronin kontrollin real mbi kompanitë.
Çështja ka marrë karakter ndërkombëtar, pasi autoritetet kanë dërguar të paktën 15 kërkesa për bashkëpunim te vende të ndryshme evropiane, mes tyre Italia, Spanja, Franca dhe Gjermania.
Prokuroria Evropiane po vijon hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë individuale dhe për të zbardhur në tërësi përmasat e skemës së dyshuar të mashtrimit.