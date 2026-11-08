EMRI/ Tentoi të përdorte pistoletën në një sherr në Vlorë, në pranga 34-vjeçari; iu gjet edhe grusht metalik

Një konflikt mes 34-vjeçarit Mario Meçanaj dhe një 41-vjeçari në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë përfundoi me arrestimin e të riut, i cili dyshohet se u përpoq të përdorte armë zjarri.
Përplasja ndodhi mbrëmjen e djeshme, rreth orës 20:50, në vendin e njohur si “Rrapi”, në lagjen “Uji i Ftohtë”. Gjatë patrullimit, policia vuri re se Meçanaj dhe E. H., 41 vjeç, banues në Tiranë, po konfliktoheshin për motive të dobëta.
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Efektivët ndërhynë për të shmangur përshkallëzimin e situatës. Meçanaj u përpoq të ikte me vrap, por u kap dhe u neutralizua nga punonjësit e policisë.
Sipas dyshimeve të ngritura nga veprimet fillestare hetimore, gjatë sherrit ai tentoi të përdorte një pistoletë, të cilën më pas e hodhi në rërë pranë vendit ku u kap. Policia e gjeti armën dhe e sekuestroi si provë materiale.
Gjatë kontrollit të automjetit të 34-vjeçarit, u zbulua dhe u sekuestrua edhe një përforcues metalik grushti.
Arrestimi u realizua në kuadër të operacionit policor “Yacht”. Materialet procedurale i janë dërguar Prokurorisë së Vlorës për vijimin e veprimeve.