Dyshimet për bombë detyrojnë avionin nga Londra të ulet në Warsaw Modlin, mbyllet aeroporti

Dyshimet për bombë detyrojnë avionin nga Londra të ulet në Warsaw Modlin, mbyllet aeroporti

Një Boeing 737 MAX 8 i LOT Polish Airlines, që po fluturonte nga aeroporti Heathrow i Londrës drejt Varshavës, bëri ulje emergjente këtë të martë në aeroportin Warsaw Modlin, pasi u morën informacione se në bord mund të kishte një pajisje shpërthyese.

Alarmi për bombë solli një situatë emergjente në Poloni dhe mbylljen e aeroportit. Në bordin e avionit udhëtonin 181 persona, përfshirë pasagjerët dhe pjesëtarët e ekuipazhit.

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Raportimet bëjnë të ditur se ulja përfundoi pa probleme. Më pas, avioni u dërgua në një hapësirë të caktuar të aeroportit, ku autoritetet e sigurisë filluan kontrollet.


Shtuar 3.11.2026 11:25

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