Për herë të dytë brenda shtatë ditësh, rebelët Huthi të Jemenit kanë goditur rrokaqiellin më të lartë në Riad të Arabisë Saudite, duke plagosur të paktën 11 veta.
Zyrtarët sauditë kanë konfirmuar incidentin dhe kanë bërë publike fotografi ku duken dëmet në fasadën e kësaj ndërtese.
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Në këtë rrokaqiell simbolik gjenden gjithashtu zyra të rëndësishme shtetërore, duke përfshirë edhe ato të fondit sovran të investimeve të Arabisë Saudite. Sulmi i fundit, sipas autoriteteve, ka shkaktuar dëme materiale dhe ka lënë disa persona të plagosur.
Kjo ndërtesë kishte qenë cak i rebelëve Huthi edhe të enjten e kaluar. Atëherë, sulmi shkaktoi vetëm dëme materiale dhe nuk pati asnjë të lënduar.
Më parë, koalicioni ushtarak i drejtuar nga Arabia Saudite, i cili përkrah qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit në luftën kundër Huthive, e ka quajtur goditjen ndaj rrokaqiellit në qendrën financiare të Riadit “sulm terrorist”.
Rebelët Huthi, që marrin mbështetje nga Irani, kontrollojnë shumicën e Jemenit perëndimor, përfshirë kryeqytetin Sanaa. Ata kanë shtuar sulmet kundër Arabisë Saudite, duke synuar aeroporte, objekte të industrisë së naftës dhe ndërtesa zyrash.
Rritja e tensioneve të sigurisë ka ndikuar edhe në transportin ajror, duke çuar në anulimin e disa fluturimeve ndërkombëtare për në Riad. Gjithashtu, autoritetet saudite janë detyruar të shtyjnë Kupën Aziatike të Futbollit, e cila ishte programuar për këtë vit dhe tani pritet të zhvillohet në dhjetor 2027.