BE jep 5.6 milionë dollarë ndihmë emergjente për Venezuelën pas tërmeteve të rënda

Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion 5 milionë euro, ose rreth 5.6 milionë dollarë, si ndihmë urgjente për komunitetet që u goditën nga tërmetet e forta në Venezuelë.
Njoftimi u bë nga shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, e cila tregoi se pas katastrofës ka zhvilluar një bisedë me presidenten në detyrë të Venezuelës, Delcy Rodríguez.
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“Shpreha solidaritetin e plotë të BE-së me popullin venezuelian dhe ngushëllimet tona më të thella për familjet që humbën të dashurit e tyre”, shkroi Kallas.
Sipas njoftimit, këto fonde do të shkojnë për mbështetjen e zonave të prekura nga tërmetet, të cilat kanë sjellë dëme të mëdha në ndërtesa, spitale dhe infrastrukturë në disa pjesë të Venezuelës.
Në të njëjtën kohë, ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar nën rrënoja, ndërsa mijëra njerëz kanë nevojë për ujë, strehim dhe ndihmë mjekësore.