Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj V.M. për veprën penale të shpëlarjes së parave.
Nga viti 2009 deri në vitin 2019, i pandehuri dyshohet se ka futur në sistemin bankar dhe ka qarkulluar 542 mijë e 478 euro e 86 centë. Sipas aktakuzës, këto mjete dyshohet se buronin nga shitja e paautorizuar e narkotikëve.
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Paratë, sipas njoftimit të Prokurorisë, janë kaluar përmes llogarive bankare personale të të pandehurit dhe atyre të subjektit afarist “A.” O.P., me synimin që të fshihej prejardhja kriminale dhe të paraqiteshin si të ardhura të ligjshme.
PSRK-ja bëri të ditur se V.M. ishte shpallur fajtor me aktgjykim të formës së prerë më 28 maj 2024 për blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve.
Aktakuza përshkruan se gjatë periudhës në fjalë, ai ka kryer vazhdimisht depozitime dhe tërheqje parash të gatshme në disa institucione financiare të Kosovës. Mes tyre kishte transaksione të përsëritura gjatë së njëjtës ditë ose brenda intervaleve të shkurtra kohore.