Senegali është sërish zyrtarisht kampion i Kupës së Kombeve të Afrikës (AFCON). Gjykata e Arbitrazhit Sportiv (CAS) vendosi në favor të tij dhe rrëzoi vendimin e Konfederatës Afrikane të Futbollit (CAF).
Në finalen e luajtur në janar, Senegali mundi Marokun 1-0. Dy muaj më pas, komisioni i apelit i CAF-it e ndryshoi rezultatin, duke ia njohur Marokut fitoren zyrtare 3-0.
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Federata e Senegalit e kundërshtoi vendimin në CAS. Të martën, gjykata publikoi vendimin e panelit me tre gjyqtarë, i cili ia ktheu Senegalit titullin.
Ndeshja finale në Rabat u shënua nga tensione të forta. Pasi gjyqtari dha një penallti për Marokun në minutën e fundit të kohës së rregullt, Senegali ndali lojën për 15 minuta në shenjë proteste.
Ndërsa tensioni në stadium po shtohej, sulmuesi i njohur Sadio Mane pati një rol të rëndësishëm për ta bindur ekipin të kthehej në fushë.
Kur loja rifilloi, Brahim Diaz ekzekutoi penalltinë, por portieri senegalez ia priti goditjen. Më pas, në vazhdime, Pape Gueye realizoi golin e fitores 1-0 për Senegalin.
Vendimet e gjyqtarit janë përfundimtare sipas rregullave të futbollit, por gjyqtarët e apelit të CAF-it u mbështetën te rregullorja e veçantë e turneut. Sipas saj, një skuadër që refuzon të luajë ose largohet nga fusha pa lejen e gjyqtarit përpara përfundimit të rregullt të ndeshjes, shpallet humbëse dhe përjashtohet nga gara.
CAS e rrëzoi vendimin e CAF-it pasi shqyrtoi dëshmitë gjatë një seance dëgjimore njëditore. Vendimet e CAS-it mund të kundërshtohen në Gjykatën Supreme të Zvicrës vetëm për shkaqe të kufizuara procedurale.