Tre policë të Podujevës vlerësohen me medalje për shpëtim jete

Tre zyrtarë policorë nga stacioni i Podujevës janë vlerësuar me medalje për shpëtimin e jetës.
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Njëri prej tyre, Skender Fetahu, mori pjesë në ndërhyrjen e 2 korrikut në këtë qytet, kur tre persona mbetën të plagosur.
Falë guximit dhe vetëiniciativës, Fetahu arriti t’i hiqte armën njërit prej të dyshuarve.
Ndërkohë, dy zyrtarët e tjerë policorë, Nazimi dhe Shqiproni, parandaluan një pasojë më të rëndë duke i shpëtuar jetën një vajze.
Togerja Antigona Çitaku-Dibrani u shpreh krenare për veprimin e kolegëve të saj.
“Sot, tre heronj të Stacionit tonë u nderuan me medalje për shpëtim jete. Krenare për ju dhe për guximin, përkushtimin dhe profesionalizmin që dëshmoni çdo ditë në shërbim të qytetarëve. Urime dhe respekt të pafund për ju!”, ka shkruar ajo.