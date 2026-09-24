Sveçla: Triumfi në veri erdhi falë sakrificës së Afrim Bunjakut dhe qindra policëve të tjerë

Në Banjskë të Zveçanit është vënë gurthemeli i obeliskut kushtuar Heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku.

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Kjo u realizua në trevjetorin e rënies së rreshterit të Policisë së Kosovës gjatë sulmit terrorist serb.

Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla deklaroi se shteti doli fitimtar ndaj terroristëve serbë falë sakrificës së Afrim Bunjakut dhe angazhimit të palodhur të qindra policëve të tjerë.

Ai theksoi se terroristët e mbështetur dhe financuar nga Serbia kishin si qëllim të vetëm okupimin e një pjese të territorit të Kosovës.

Në deklaratën e tij para mediave, Sveçla u shpreh se kjo fitore i solli liri kësaj pjese dhe se veriu i Kosovës tani merr frymë lirshëm; si rrjedhojë, u arrit të zbulohen edhe varreza masive dhe të identifikohen persona të pagjetur, të zhdukur dhunshëm nga kriminelët e atëhershëm dhe nga shteti kriminel serb i asaj periudhe.


Shtuar 24.09.2026 12:31

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