Kurti në Nju Jork: Kosova të marrë pa vonesë statusin e shtetit kandidat

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i ka bërë apel Bashkimit Evropian që t’i njohë Kosovës pa vonesa statusin e shtetit kandidat për anëtarësim.

Të mërkurën, në Nju Jork, Kurti mori pjesë në një drekë të organizuar nga Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, e cila njëkohësisht mban postin e Zëvendëspresidentes së Komisionit Evropian, Kaja Kallas. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe udhëheqësit e tjerë të Ballkanit Perëndimor.

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Sipas tij, marrja e statusit të kandidatit do të ishte përgjigjja e BE-së ndaj “besnikërisë së Kosovës ndaj vlerave demokratike dhe përcaktimit të qartë strategjik euroatlantik”, si dhe një stimul për reforma dhe zhvillim të mëtejshëm.

Kurti ka kritikuar ashpër faktin që aplikimi i Kosovës për anëtarësim në BE, i paraqitur në dhjetor 2022 në Pragë, vijon të mbetet pa një përgjigje zyrtare.

“Mbajtja në sirtar e aplikimit të dorëzuar në dhjetor të vitit 2022 në Pragë, përderisa jemi tërësisht të linjëzuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë të BE-së dhe kemi shënuar përparim të rëndësishëm në pothuaj tërë fushat, përveçse padrejtësi ndaj Republikës së Kosovës, do të ishte inkurajim i akterëve destabilizues rajonalë dhe më gjerë”, ka shkruar Kurti.

Ai ka theksuar se Kosova “nuk duhet dhe nuk mund të mbetet peng” i Serbisë, të cilën e akuzoi se mbron dhe lavdëron persona të dënuar për krime lufte dhe gjenocid.

Kurti ka kritikuar gjithashtu qëndrimin e Serbisë ndaj krimeve të luftës dhe personave të zhdukur, duke deklaruar se Beogradi “mohon e fsheh krimet dhe refuzon të bashkëpunojë në zbardhjen e të vërtetës për të zhdukurit me dhunë”.

Po ashtu, Kurti e akuzoi Serbinë se po vazhdon shkeljet e të drejtave dhe spastrimin etnik administrativ ndaj shqiptarëve që jetojnë në Luginën e Preshevës.


Shtuar 24.09.2026 11:48

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