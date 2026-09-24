Sot bëhen tre vjet nga vrasja e policit Afrim Bunjaku, Gjermania: Përgjegjësit të dalin para drejtësisë pa zvarritje

Kanë kaluar tre vjet që nga momenti kur oficeri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, humbi jetën në krye të detyrës.
Me këtë rast, përfaqësia diplomatike gjermane në Prishtinë ka bërë thirrje që autorët e kësaj ngjarjeje të mbajnë llogari para organeve të drejtësisë.
Të lidhura
None found
“Tre vjet më parë, një pjesëtar i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, u vra. Personi që e ka marrë përsipër publikisht udhëheqjen e këtij sulmi ende nuk është përballur me pasojat ligjore”, shprehet ambasada në njoftimin e saj.
Misioni gjerman theksoi se është e papranueshme që procesi të vonohet më tej dhe se vendosja e përgjegjësisë duhet të ndodhë menjëherë.
“Është thelbësore që drejtësia të realizohet pa asnjë vonesë shtesë”, citohet në reagimin e ambasadës.