Sot bëhen tre vjet nga vrasja e policit Afrim Bunjaku, Gjermania: Përgjegjësit të dalin para drejtësisë pa zvarritje

Kanë kaluar tre vjet që nga momenti kur oficeri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, humbi jetën në krye të detyrës.

Me këtë rast, përfaqësia diplomatike gjermane në Prishtinë ka bërë thirrje që autorët e kësaj ngjarjeje të mbajnë llogari para organeve të drejtësisë.

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“Tre vjet më parë, një pjesëtar i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, u vra. Personi që e ka marrë përsipër publikisht udhëheqjen e këtij sulmi ende nuk është përballur me pasojat ligjore”, shprehet ambasada në njoftimin e saj.

Misioni gjerman theksoi se është e papranueshme që procesi të vonohet më tej dhe se vendosja e përgjegjësisë duhet të ndodhë menjëherë.

“Është thelbësore që drejtësia të realizohet pa asnjë vonesë shtesë”, citohet në reagimin e ambasadës.


Shtuar 24.09.2026 11:48

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