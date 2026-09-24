Përurohet gurthemeli i obeliskut përkujtimor për heroin Afrim Bunjaku

Në Banjskë të Zveçanit u shënua një tjetër moment i rëndësishëm përkujtimor, me vendosjen e gurthemelit për obeliskun kushtuar Heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku.
Të lidhura
None found
Ceremonia u zhvillua pikërisht në ditën që shënon tri vjet nga rënia e rreshterit të Policisë së Kosovës, gjatë përballjes me sulmin terrorist të orkestruar nga Serbia.
Albulena Haxhiu, në cilësinë e ushtrueses së detyrës së presidentes, e cilësoi atë si një kryengritje të armatosur të tmerrshme kundër vendit, por theksoi se falë përkushtimit të Policisë së Kosovës dhe sakrificës së rreshterit Bunjaku, ai sulm u zmbraps me sukses.
“Kjo bëri që plani i Serbisë të dështonte”, deklaroi ajo.
Duke folur për obeliskun e ri, Haxhiu e vlerësoi si një testament mirënjohës për kontributin e jashtëzakonshëm dhe flijimin e Afrim Bunjakut.