VLEN: Bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara dhe procesi i zgjerimit të BE-së mbeten prioritare për rajonin

Bekim Sali, zëvendëskryeministri i parë dhe sekretari i përgjithshëm i VLEN-it, zhvilloi diskutime intensive në Uashington dhe Nju Jork mbi aleancën me SHBA-në dhe perspektivën e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, njofton një komunikatë e partisë.

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Gjatë qëndrimit në kryeqytetin amerikan, zyrtari i lartë mori pjesë në një panel të Këshillit Atlantik, ku u trajtuan çështje të sigurisë, partneriteti strategjik me Uashingtonin dhe ecuria drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë, në Nju Jork, në kuadër të javës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Sali iu bashkua një takimi me ministrin e Jashtëm italian, Antonio Tajani, dhe anëtarë të grupit “Miqtë e Ballkanit Perëndimor”.

VLEN theksoi se në epiqendër të bisedimeve ishte e ardhmja evropiane e hapësirës ballkanike dhe domosdoshmëria që politika e zgjerimit të mbetet lart në agjendën e BE-së. Sipas partisë, Maqedonia e Veriut duhet të jetë zë aktive në dialogjet me partnerët që formësojnë fatin e rajonit. Procesi i anëtarësimit kërkon reforma të brendshme dhe një përkushtim të pandërprerë me aleatët ndërkombëtarë. Për më tepër, Ballkani Perëndimor ka nevojë urgjente për hapa të matshëm drejt Bashkimit Evropian.


Shtuar 24.09.2026 12:44

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