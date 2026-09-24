PDK nderon heroin Afrim Bunjaku në trevjetorin e rënies: Sakrifica e tij burrërore mbetet e pashlyeshme

Në përvjetorin e tretë të vdekjes së tij, Partia Demokratike e Kosovës ka kujtuar me respekt rreshterin e Policisë, Afrim Bunjaku.
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Forcat politike theksuan se Bunjaku ra në krye të detyrës më 24 shtator 2023 në Banjskë, teksa mbronte sovranitetin e Republikës së Kosovës.
Sipas njoftimit të PDK-së, “Sakrifica e tij mbetet dëshmi e guximit, përkushtimit dhe dashurisë për atdheun. Emri dhe vepra e tij do të mbeten përherë në historinë e shtetit tonë”.
Partia e mbylli mesazhin përkujtimor me fjalët: “E përjetshme qoftë lavdia për Heroin Afrim Bunjaku!”.