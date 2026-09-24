Pensionet në Maqedoni do të rriten me 3%, sipas Memovit

Drejtori i Fondit Shtetëror të Sigurimeve Pensionale dhe Invalidore, Nikolla Memov, njoftoi se gjatë muajit shtator pensionet do të kenë një shtesë prej 3 përqindësh. Ai theksoi se kësaj here rritja do të zbatohet sipas kuadrit ligjor ekzistues dhe nuk do të aplikohet një shumë e njëjtë për të gjithë, sikurse kërkonte një grup pensionistësh.

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Në rastin e një pensioni që kap vlerën 20 mijë denarë, shuma do të shtohet me 600 denarë.

Pagesat e përditësuara pritet të hyjnë në fuqi me disbursimin e pensioneve muajin që vjen. Aktualisht, në institucion po kryhen kalkulimet për vlerat e reja, me synim që pagesa të përgatitet pa vonesë.

Shumat konkrete që do të marrin pensionistët pas kësaj rritjeje do të varen nga lartësia e pagesës që ata përfitojnë tani. Në harkun e dy viteve të fundit, sistemin e kanë përshkuar katër rregullime lineare, të cilat shtuan gjithsej 7 mijë denarë për çdo pension.

Gjatë vitit të kaluar, Gjykata Kushtetuese filloi shqyrtimin e kësaj çështjeje, por në muajin mars të vitit 2026 procedura u ndërpre për shkak të mungesës së shumicës së kërkuar për një vendim.


Shtuar 24.09.2026 13:10

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