Shënohen tre vjet nga vrasja e Afrim Bunjakut, thirrje për drejtësi për ngjarjen në Banjskë

Sot mbushen tre vjet nga dita kur Afrim Bunjaku humbi jetën në krye të detyrës në Banjskë, dhe familja e tij e kujtoi atë me dhimbje të thellë, krenari dhe nderim për sakrificën e bërë.
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Në këtë përvjetor të rënies së Heroit të Kosovës, përfaqësues të institucioneve shtetërore shkuan për vizitë te familja Bunjaku, duke nderuar jetën dhe veprimtarinë e policit që u vra më 24 shtator 2023, gjatë një sulmi të armatosur në Banjskë.
E pranishme ishte edhe ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, e cila theksoi se sakrifica dhe vepra e Afrim Bunjakut do të jenë përgjithmonë pjesë e kujtesës kolektive të Kosovës.
Ajo shtoi se institucionet vijojnë t’u kërkojnë aleatëve ndërkombëtarë që personat përgjegjës për këtë sulm të dalin para drejtësisë.
“Sot jemi së bashku në pikëllim dhe njëkohësisht krenohemi, sepse vepra dhe flijimi i Afrim Bunjakut do të gdhenden në historinë e Kosovës, për mënyrën sesi ai dha jetën për vendin e tij, si ai së bashku me policët e tjerë të angazhuar në Banjskë e thyen planin e Serbisë që përmes një grupi terrorist synonte të aneksonte një pjesë të Kosovës. Ta kujtojmë edhe sot qëndresën, por edhe gjithçka tjetër. Ju uroj forcë. E di që dhimbja është e madhe, por jeni krenarë për veprën e tij,” u shpreh Haxhiu.
Haxhiu iu drejtua gjithashtu partnerëve ndërkombëtarë, duke kërkuar që të rritet presioni mbi Serbinë për të dorëzuar në Kosovë personat e dyshuar si organizatorë dhe ekzekutorë të sulmit.
“U bëjmë thirrje aleatëve ndërkombëtarë që t’i bëjnë trysni Serbisë për të transferuar në Kosovë kryeterroristin dhe terroristët e tjerë; ne vazhdimisht kemi kërkuar nga partnerët që ata të ekstradohen dhe të përballen me drejtësinë në Kosovë. Kjo ishte një nga çështjet që kryeministri Kurti ngriti gjatë vizitës së tij në SHBA. Për këtë arsye ai nuk është sot këtu, por do të marrë pjesë në akademinë përkujtimore për jetën dhe veprën e Afrim Bunjakut,” tha ajo.
Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, e përshkroi përvjetorin si një ditë hidhërimi, por edhe krenarie për flijimin e Bunjakut dhe të policëve që i dolën përballë grupit të armatosur në Banjskë.
“Ka dhimbje, por edhe një krenari të jashtëzakonshme… Ky është një moment historik i popullit tonë, një fitore që s’ka shembull, e Republikës, dhe na mbush të gjithëve me krenari dhe na tregon se këtë rrugë e ka përshkuar Afrimi dhe shokët e tij, që të mos na përsëriten situata të ngjashme, duke pasur një fqinj armiqësor. Edhe nëse ndodhin sërish situata të tilla, ne do të jemi fitimtarë dhe të suksesshëm, njësoj si në Banjskë, dhe Policia e Kosovës dhe institucionet e tjera do të jenë edhe më të fuqishme,” deklaroi Sveçla.
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Baki Kelani, theksoi se rënia e Bunjakut nuk mbeti e pashpaguar nga bashkëluftëtarët e tij.
Ai nënvizoi se Policia e Kosovës do të vijojë t’i dalë përballë çdo rreziku që kërcënon sigurinë kombëtare.
“Mendoj se ajo ditë shënoi fundin e mbizotërimit të bandave terroriste në Banjskë. Siç e dini, Policia e Kosovës vepron në kushte të rrezikshme dhe ajo ditë ishte tejet e rrezikshme për ne. Fatkeqësisht, Afrimi dhe kolegët e tij ranë, sepse ishin në detyrë, por ju garantoj se gjaku i Afrimit nuk ka ngelur pa u larë, sepse shokët e tij ia morën hakun shumëfish. Grupet terroriste e dëgjuan zërin e armëve dhe të forcës sonë dhe, nëse kërcënohemi përsëri, do t’i dalim përpara çdo sfide, sikurse në atë përpjekjen më serioze të grupeve terroriste. Sot do të vendoset lapidari i Afrim Bunjakut në Banjskë, si dëshmi se shteti i Kosovës do të mbetet gjithnjë më i fortë,” u shpreh Kelani.
Kelani njoftoi gjithashtu se djali i Afrim Bunjakut pritet të hyjë në radhët e Policisë së Kosovës, duke e cilësuar këtë si një shembull frymëzimi edhe për gjeneratat e ardhshme.
Aktivitetet përkujtimore vazhdojnë me homazhe pranë varrit të Afrim Bunjakut në Samadrexhë.
Më pas, në Banjskë do të vendoset gurthemeli i obeliskut kushtuar Heroit të Kosovës, ndërsa ceremonia do të mbyllet me një akademi përkujtimore për nder të jetës dhe veprës së tij.