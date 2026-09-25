Përplasja vijon në Shtëpinë e Bardhë, CNN dhe MS NOW përjashtohen nga mbulimi i darkës me Xi Jinping

Gazetarët e CNN dhe MS NOW nuk u lejuan të ndiqnin mbërritjen e të ftuarve në darkën shtetërore të organizuar nga presidenti amerikan Donald Trump për homologun e tij kinez, Xi Jinping. Ndalimi ndodhi vetëm disa orë pasi gjyqtari federal Timothy Kelly kishte urdhëruar rikthimin e përkohshëm të aksesit të këtyre mediave në Shtëpinë e Bardhë.
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Vendimi gjyqësor, i dhënë gjatë natës, përfshinte CNN, MS NOW dhe Politico. Sipas gjyqtarit, heqja e kredencialeve të gazetarëve mund të kishte cenuar të drejtat kushtetuese që lidhen me procesin e rregullt ligjor.
Pavarësisht urdhrit, përplasja mes administratës amerikane dhe tre mediave vazhdoi gjatë së enjtes. Në mëngjes, gazetarët e CNN, MS NOW dhe Politico thanë se fillimisht iu mohua hyrja në ambientet e Shtëpisë së Bardhë. Më vonë, kredencialet e tyre u rivendosën dhe ata u lejuan të hynin.
CNN raportoi se kufizimet u shfaqën sërish në mbrëmje, gjatë organizimit të darkës së Trump me Xi Jinping. Një reporter dhe një producent i rrjetit nuk u lejuan të ndiqnin mbërritjen e presidentit kinez.
Sipas CNN, administrata e kishte njoftuar më herët se rrjeti mund ta mbulonte aktivitetin vetëm përmes një fotoreporteri dhe një tekniku audio. Ekipi që përfshinte reporterin dhe producentin nuk do të lejohej të merrte pjesë.
Edhe një gazetare e MS NOW deklaroi se iu ndalua hyrja për të raportuar mbi ngjarjen. Mediat thanë se emrat e anëtarëve të ekipeve ishin dorëzuar paraprakisht për pajisjen me kredenciale.
Me vendimin e tij, Timothy Kelly urdhëroi rikthimin e kredencialeve për CNN, MS NOW dhe Politico, ndërsa ndalimi nuk mund të zbatohej fillimisht për një periudhë prej 14 ditësh.
Gjyqtari vuri gjithashtu në dyshim pretendimin e administratës se kufizimet ndaj mediave justifikoheshin nga siguria kombëtare. Ai theksoi se materialet e paraqitura në gjykatë nuk ofronin mbështetje të mjaftueshme faktike për këtë argument.
Administrata amerikane kishte deklaruar se raportimet e CNN, MS NOW dhe Politico për tema të ndryshme përbënin rrezik për sigurinë kombëtare. Në dokumentet e Departamentit të Drejtësisë u përmendën, ndër të tjera, artikujt për rezervat e raketave, ndërtimin e një salle të re në Shtëpinë e Bardhë dhe një konventë të fundit të republikanëve.
Fox News, NBC, CBS dhe ABC, të cilat ishin tërhequr nga mbulimi i përbashkët në shenjë solidariteti, ende nuk kishin konfirmuar rikthimin e tyre në rotacionin e mbulimit televiziv nga Shtëpia e Bardhë.
Këto zhvillime u shënuan në të njëjtën ditë kur Donald Trump priti në Shtëpinë e Bardhë presidentin kinez Xi Jinping, me të cilin u zhvillua edhe darka shtetërore.