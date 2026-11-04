Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Agjencia për Informim dhe Privatësi njoftoi se Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2026 vlerëson angazhimin e saj në shqyrtimin e ankesave për qasje në dokumente publike dhe për mbrojtjen e të dhënave personale.

Sipas raportit, ankesat trajtohen në mënyrë të pavarur dhe efikase. Komisioni Evropian konstaton gjithashtu se kuadri ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale është kryesisht në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Bashkimit Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

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Megjithatë, raporti nënvizon se duhet vijuar puna për përafrimin me Direktivën e BE-së për Zbatimin e Ligjit. Ndërkohë, kapacitetet e Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave vlerësohen të përshtatshme.

Dokumenti përmend miratimin e legjislacionit sekondar dhe shtimin e kapaciteteve të stafit, por thekson se nevojiten edhe punonjës të tjerë. Kjo nevojë është veçanërisht e rëndësishme përballë sfidave në rritje që lidhen me mbrojtjen e privatësisë.

Raporti vëren se institucionet publike dhe subjektet private kanë përmirësuar reagimin e tyre, kryesisht falë rritjes së ndërgjegjësimit. Po ashtu, Komisioni Evropian rekomandon që Agjencia të përfshihet në mënyrë sistematike në konsultimet për hartimin e legjislacionit që lidhet me mbrojtjen e të dhënave personale.


Shtuar 4.11.2026 22:52

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