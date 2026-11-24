Në 23-vjetorin e vrasjes së policëve Sabahate Tolaj dhe Isuf Haklaj, ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, i ka quajtur ata dëshmorë të demokracisë dhe ka marrë pjesë në homazhe për nder të tyre.
Homazhet u zhvilluan te lapidari në Stacionin Policor në Pejë, në vendin e rënies së tyre në Raushiq, si dhe te varret në Pobërgjë dhe Koshare. Krahas Gërvallës, morën pjesë edhe ministri Gashani, familjarë, miq e kolegë.
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Gërvalla kujtoi se pas çlirimit të Kosovës, Tolaj dhe Haklaj kaluan nga luftëtarë të lirisë në radhët e Policisë së Kosovës, ku vazhduan misionin për ndërtimin e një shteti demokratik dhe sundimin e ligjit.
Ajo shtoi se mëngjesin e 24 nëntorit 2003, teksa po niseshin për në krye të detyrës zyrtare, dy policët u vranë në një pritë të organizuar.
“Jo për të gjithë ata që luftuan për lirinë e Kosovës, beteja përfundoi në qershor 1999. Për disa, liria e arritur ishte vetëm fillimi i një misioni tjetër: ta bënin Kosovën shtet demokratik, ku ligji do të ishte mbi çdo interes dhe ku askush nuk do të mund ta zëvendësonte autoritetin e shtetit me pushtetin e krimit”, ka shkruar Gërvalla.
Në mesazhin e saj, ajo theksoi se kujtimi për dy policët nuk mjafton, pasi shteti ka përgjegjësi të sigurojë drejtësi për vrasjen e tyre.
“Sabahates e Isufit, Kosova, ky shtet e kjo Republikë, nuk ua ka borxh vetëm kujtimin. Ua ka borxh drejtësinë. Ua ka borxh drejtësinë e plotë. Ua ka borxh shtetin ligjor për të cilin luftuan deri në vetflijim”, ka deklaruar ajo.
Në fund, Gërvalla bëri thirrje që ideali i tyre të jetësohet përmes një Republike të fortë, demokratike dhe të konsoliduar, ku drejtësia dhe ligji janë themel i përparimit.
“Lavdi e përjetshme Sabahate Tolajt dhe Isuf Haklajt!”, përfundoi ajo.