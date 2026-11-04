Kusari-Lila dhe kreu i EULEX-it bisedojnë për stabilitetin, ligjin dhe ekonominë

Zhvillimet politike në vend, qëndrueshmëria e institucioneve, sundimi i ligjit dhe zhvillimi ekonomik ishin në qendër të takimit ku ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, priti drejtuesin e Misionit të EULEX-it, Antero Lopes.
Njoftimi i MINTI-t bën të ditur se bashkëbiseduesit trajtuan nevojën për një mjedis të sigurt, që mundëson investimet dhe ushtrimin e aktivitetit ekonomik.
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Në diskutimet për zhvillimin industrial, vëmendja u përqendrua posaçërisht te programet e ministrisë dhe te projekti i ndërtimit të eko-parqeve industriale në Kosovë.
Gjatë takimit, Kusari-Lila u ndal edhe te përparimi i arritur në fushën e rendit dhe ligjit në mbarë territorin e Kosovës. Ajo foli gjithashtu për fuqizimin e institucioneve që kanë përgjegjësi të garantojnë sigurinë dhe stabilitetin.
Ministria theksoi se institucionet e Kosovës vijojnë të kenë ndër përparësitë e tyre një klimë më të favorshme për investimet, shtimin e mirëqenies ekonomike, mirëqeverisjen dhe përparimin e demokracisë.