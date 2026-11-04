Gashi: Kosova përparoi në disa reforma edhe gjatë bllokadës institucionale

Zëvendëskryetarja e Komisionit për Integrime Evropiane, Liza Gashi, deklaroi se Kosova ka bërë hapa përpara në disa fusha reformash, pavarësisht bllokadës institucionale. Sipas saj, Raporti i Komisionit Evropian për vitin 2026 nuk përshkruan regres, por vë në dukje se reformat kanë ecur më ngadalë.
Periudha e përfshirë në raport, nga 1 shtatori 2025 deri më 1 shtator 2026, u shënua nga bllokada institucionale, me një qeveri në detyrë, Kuvend jofunksional dhe institucione që në një numër rastesh nuk i dhanë llogari Kuvendit, tha Gashi.
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Gjatë këtyre muajve u zhvilluan tri palë zgjedhje. Ato janë vlerësuar në raport si kredibile e të besueshme, ndërsa u karakterizuan nga pluralizmi dhe standarde të larta demokratike, theksoi ajo.
Gashi përmendi si fusha ku është shënuar progres luftën kundër krimit të organizuar dhe reformën e administratës publike. Ajo nënvizoi se raporti nuk konstaton kthim prapa në reforma, por kryesisht ngadalësim të zbatimit të tyre.
Duke folur për Planin e Rritjes së Bashkimit Evropian, Gashi tha se Kosova ishte ndër shtetet e para që dorëzoi planin e reformave, por, për shkak të ngërçit politik, përfundoi e fundit në rajon për miratimin e marrëveshjes ndërkombëtare në Kuvend.
Ajo veçoi gjithashtu kapitullin 31, i cili për herë të parë shqyrton përputhjen e politikës së jashtme dhe të sigurisë së Kosovës me atë të Bashkimit Evropian.
“Kosova është 100 për qind e linjëzuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë të BE-së, përfshirë edhe sanksionet ndaj Rusisë dhe Bjellorusisë”, u shpreh Gashi.
Sipas saj, Kosova vazhdon të kërkojë që Komisioni Evropian t’i dërgojë pyetësorin, si hapin e parë drejt marrjes së statusit të vendit kandidat.
Gashi theksoi se për të ecur përpara në këtë proces nevojitet edhe vullneti politik i Bashkimit Evropian. Ajo shtoi se Kosova duhet të vijojë të kërkojë zgjidhje për sfidat që po pengojnë përparimin e saj drejt BE-së.