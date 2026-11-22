Gjatë ditës së nesërme, Kuvendi i Kosovës do të zhvillojë mbledhjen e Kryesisë si dhe tri mbledhje të komisioneve parlamentare.
Në orën 09:45, Komisioni për Integrime Evropiane do të zhvillojë një takim me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dick Schuebel.
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Në orën 10:30, Komisioni për Mirëqenie Sociale, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe për Persona të Pagjetur do të mbajë një takim me Komisionin Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Personave të Dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës. Në rend dite do të jenë çështjet që ndërlidhen me marrjen e statusit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, si dhe pika të ndryshme.
Në orën 11:00 do të mbahet mbledhja e Kryesisë së Kuvendit. Sipas raportimit të KosovaPress, në këtë mbledhje do të shqyrtohet miratimi i Buxhetit të Komisionit Parlamentar Hetimor për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.
Po ashtu, Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë do të zhvillojë një takim me ambasadorin e Mbretërisë së Belgjikës në Republikën e Kosovës, Arnaud Dusaucy.
Ky komision do të mbajë mbledhjen e tij në orën 12:00, ku pritet të shqyrtohen: Projektligji për ratifikimin e Konventës së Lubjanës-Hagës për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Hetimin dhe Ndjekjen e Krimit të Gjenocidit, Krimeve Kundër Njerëzimit, Krimeve të Luftës dhe Krimeve të tjera Ndërkombëtare; Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes mbi Ekstradimin ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Franceze; Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Franceze, si dhe pika të ndryshme.
Ndërkaq, në seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës, në mesnatë, është miratuar në parim projektbuxheti për vitin 2027 me vlerë 4.27 miliardë euro.