Tri subjekte politike të Kosovës kanë zhvilluar në të njëjtën ditë aktivitete të ndara me mërgatën. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka qëndruar në Bruksel për t’u takuar me bashkatdhetarë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka krijuar në qytetin gjerman Fulda një mekanizëm koordinues për strukturat e saj në diasporë, ndërsa kryeministri Albin Kurti ka pritur në takim përfaqësues të organizatës GERMIN, e cila punon me komunitetin shqiptar jashtë vendit.
Në kryeqytetin belg, Abdixhiku mori pjesë në të ashtuquajturën Darka e Lamës, e cila u organizua nga dega e LDK-së për vendet e Beneluksit. Përmes një postimi në Facebook, ai theksoi se një pjesë e rëndësishme e historisë së Kosovës është shkruar nga mërgimtarët, të cilët ndërtuan jetën e tyre larg atdheut por u angazhuan për të më shumë se ç’u takonte. Ai i falënderoi ata për besimin e treguar dhe vuri në dukje se përmes evenimenteve të tilla tradita shqiptare ruhet dhe përcillet edhe në qytetet ku ata banojnë.
Të lidhura
None found
Ndërkohë, në Fulda u mblodhën përfaqësuesit e degëve dhe nëndegëve të Aleancës nga disa shtete të Bashkimit Evropian. Në këtë takim ishin të pranishëm Avni Arifi si dhe nënkryetarët Time Kadrijaj dhe Smajl Latifi. Pjesëmarrësit miratuan me konsensus krijimin e një trupi me funksion konsultativ dhe koordinues, i cili synon të përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet degëve dhe të shtojë komunikimin me selinë qendrore të partisë në Kosovë. Sipas komunikatës së partisë, ky trup do të luajë rol edhe në përgatitjen e proceseve zgjedhore. Sokol Mehmetaj u zgjodh sekretar i këtij mekanizmi, ndërsa në përbërje të tij janë edhe Ukë Blakaj dhe Selim Hoti për Gjermaninë, Isa Zeqiraj për Zvicrën, Afrim Hasani për Austrinë, Astrit Kuçi për Francën, Muhamet Belaj për Belgjikën dhe Altin Berisha për Italinë.
Në anën tjetër, kryeministri Kurti zhvilloi një takim me anëtarët e Bordit të GERMIN-it, konkretisht me Anila Hykën, Avni Mustafajn dhe Yll Zagragjën, si dhe me bashkëdrejtorët ekzekutivë Lirim Krasniqin dhe Sihana Bejtullahun. Gjatë bisedës u trajtua nevoja për përfshirje më të gjerë të diasporës në jetën publike, institucionale dhe shoqërore të vendit. Gjithashtu u diskutua edhe për mësimin e gjuhës shqipe jashtë Kosovës dhe për transmetimin e gjuhës dhe identitetit te brezat e rinj. Në rendin e ditës ishin edhe programi OriginAL, edicioni i pestë i konferencës “Diaspora Flet” si dhe projekti “Shtëpia e Diasporës”.
Tri ngjarjet patën karakter të ndryshëm: një mbrëmje festive me mërgimtarë, një vendim organizativ brenda një partie dhe një diskutim mbi programet qeveritare. Megjithatë, në asnjë nga njoftimet zyrtare të shpërndara për këto takime nuk u përmend ndonjë propozim konkret lidhur me të drejtën e votës për diasporën apo me përfaqësimin e saj në institucionet e Kosovës.