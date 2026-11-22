Në zonën e Kallmit të Fierit, në rrugën që të çon drejt inceneratorit, një automjet “Volkswagen” ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal vaditës.
Burime nga policia bëjnë me dije se aksidenti dyshohet të ketë ndodhur gjatë natës, kur drejtuesi i mjetit humbi kontrollin në një kthesë; automjeti doli jashtë rruge dhe ra në kanal.
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Për fat të mirë, nga kjo ngjarje nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm për dëme materiale.
Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për të identifikuar drejtuesin e automjetit, si dhe për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe shkaqet e aksidentit. Shoferi i mjetit nuk është gjetur, ndërsa dyshohet se mund ta ketë braktisur makinën.